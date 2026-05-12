«أبوظبي للإسكان» تسلّط الضوء على 14 مشروعاً سكنياً

تشارك هيئة أبوظبي للإسكان في معرض قمة أبوظبي للبنية التحتية، الذي انطلق أمس وحتى 14 مايو 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار «التطور الحضري: رؤية جديدة للمدن، ومفهوم جديد لحياتنا»، بمشاركة نخبة من صنّاع القرار والخبراء والمطوِّرين من مختلف أنحاء العالم؛ وذلك بهدف استعراض أحدث مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني المستدام في الإمارة.

وتسلّط «الهيئة»، خلال مشاركتها، الضوء على 14 مشروعاً سكنياً متكاملاً تعمل على تطويرها في مدينة أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة، والتي تضم مختلف المرافق الخدمية، بما يعزّز جودة الحياة والاستقرار الأسري للمواطنين، ويواكب النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها الإمارة، وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

وتُعرّف «الهيئة» الزوّار على الرحلة الرقمية المتكاملة للمتعامل، بدءاً من تقديم الطلب السكني عبر تطبيق «إسكان أبوظبي»، مروراً بإجراءات دراسة الطلب والموافقات واختيار المشاريع السكنية وشراء المسكن على الخريطة، وصولاً إلى استلام سند الملكية، وذلك ضمن جهود «الهيئة» لتعزيز التحول الرقمي، وتقديم خدمات سلسة تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتحسين تجربة المتعاملين.