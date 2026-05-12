الأربعاء 13 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الدار» و«البلديات والنقل» تطوران مجتمعات عمرانية في أبوظبي

سهيل المزروعي ومحمد الشرفاء ومحمد المبارك وعبدالله البلوشي وطلال الذيابي خلال توقيع الاتفاقية (وام)
13 مايو 2026 02:09

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الدفاع» تبدأ مقابلات طلاب الثانوية العامة المواطنين من الذكور
انطلاق «أديس 2026» في أبوظبي برؤية عالمية لبناء مدن المستقبل وتعزيز جودة الحياة

وقعت مجموعة الدار ودائرة البلديات والنقل، اتفاقية شراكة استراتيجية لتطوير مجتمعات متكاملة جديدة تمتد على مساحة تتجاوز 20 مليون متر مربع عبر خمسة مواقع استراتيجية في إمارة أبوظبي. جرى توقيع الاتفاقية أمس، على هامش أعمال قمة أبوظبي للبنية التحتية «أديس 2026»، بحضور معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة «الدار»، ووقعها كل من: عبدالله محمد البلوشي، مدير عام مركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار.
تمثل الاتفاقية نموذجاً جديداً للتطوير العمراني في أبوظبي، يجمع ضمن إطار موحد ومنسق بين تعزيز إمكانية الحصول على السكن، وبناء مجتمعات متكاملة، ودعم النمو الاقتصادي طويل الأمد، حيث تتولى دائرة البلديات والنقل تخصيص الأراضي، فيما تضطلع «الدار» بدور المطور الرئيس للمشاريع.
وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، إن التعاون مع دائرة البلديات والنقل سيمكن من تطوير مجتمعات تستجيب للاحتياجات المتغيرة للسوق وتدعم الطموحات التنموية طويلة الأمد للإمارة، مؤكداً أن حجم هذه المشاريع وتنوعها يعكسان قناعة الدار الراسخة بقوة الأسس طويلة الأمد لسوق العقارات في أبوظبي، والثقة المستمرة بمسار النمو الاقتصادي للإمارة.
 من جانبه، أكد عبدالله محمد البلوشي، مدير عام مركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل، أن الشراكة مع «الدار» تمثل نموذجاً جديداً للتطوير العمراني في أبوظبي، يجمع بين التخطيط الرئيس الاستراتيجي، وقدرات التنفيذ لدى القطاع الخاص، والإشراف الحكومي.

مجموعة الدار
أبوظبي
الإمارات
دائرة البلديات والنقل
طلال الذيابي
عبدالله البلوشي
قمة أبوظبي للبنية التحتية
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي
13 مايو 2026
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: قضية إيران «مسألة وقت لا أكثر»
13 مايو 2026
رجل إطفاء في موقع متضرر جراء غارة روسية على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: منفتحون على التفاوض بشأن أوكرانيا
13 مايو 2026
طفل برفقة امرأة يعبران شارعاً بينما تقوم قوات إسرائيلية بدورية جنوب رام الله بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف»: طفل فلسطيني يُقتل أسبوعياً بالضفة الغربية
13 مايو 2026
ناقلة نفط راسية قبالة سواحل عُمان بانتظار السماح لها بدخول مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
بريطانيا تعلن المساهمة في تأمين مضيق هرمز
13 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©