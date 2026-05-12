«الدار» و«البلديات والنقل» تطوران مجتمعات عمرانية في أبوظبي

أبوظبي (وام)

وقعت مجموعة الدار ودائرة البلديات والنقل، اتفاقية شراكة استراتيجية لتطوير مجتمعات متكاملة جديدة تمتد على مساحة تتجاوز 20 مليون متر مربع عبر خمسة مواقع استراتيجية في إمارة أبوظبي. جرى توقيع الاتفاقية أمس، على هامش أعمال قمة أبوظبي للبنية التحتية «أديس 2026»، بحضور معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة «الدار»، ووقعها كل من: عبدالله محمد البلوشي، مدير عام مركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار.

تمثل الاتفاقية نموذجاً جديداً للتطوير العمراني في أبوظبي، يجمع ضمن إطار موحد ومنسق بين تعزيز إمكانية الحصول على السكن، وبناء مجتمعات متكاملة، ودعم النمو الاقتصادي طويل الأمد، حيث تتولى دائرة البلديات والنقل تخصيص الأراضي، فيما تضطلع «الدار» بدور المطور الرئيس للمشاريع.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، إن التعاون مع دائرة البلديات والنقل سيمكن من تطوير مجتمعات تستجيب للاحتياجات المتغيرة للسوق وتدعم الطموحات التنموية طويلة الأمد للإمارة، مؤكداً أن حجم هذه المشاريع وتنوعها يعكسان قناعة الدار الراسخة بقوة الأسس طويلة الأمد لسوق العقارات في أبوظبي، والثقة المستمرة بمسار النمو الاقتصادي للإمارة.

من جانبه، أكد عبدالله محمد البلوشي، مدير عام مركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل، أن الشراكة مع «الدار» تمثل نموذجاً جديداً للتطوير العمراني في أبوظبي، يجمع بين التخطيط الرئيس الاستراتيجي، وقدرات التنفيذ لدى القطاع الخاص، والإشراف الحكومي.