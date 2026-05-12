إطلاق دراسة موسعة لقياس الكفاءة القرائية للطلبة الناطقين بالعربية

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد «أرابيك سكال – مقياس الضاد» لإطلاق دراسة موسعة لقياس الكفاءة القرائية لدى الطلبة الناطقين بالعربية، بالتعاون مع «هيئة الشارقة للتعليم الخاص» وتحت إشرافها، وذلك في إطار رؤيتها الرامية إلى الارتقاء بمخرجات التعليم في إمارة الشارقة.

وتهدف الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها: رفع مستويات الكفاءة القرائية لدى الطلبة الناطقين بالعربية، وتنفيذ الاختبارات المعيارية، وعلى رأسها «اختبار مقياس الضاد للكفاءة القرائية»، إضافة إلى إجراء دراسات بحثية لقياس مستويات الطلبة وتشخيص الفجوات القرائية، بما يسهم في تطوير المحتوى التعليمي العربي وتعزيز إتقان اللغة العربية، إلى جانب تعزيز الوعي بالتراث الأدبي والثقافي العربي لدى الأجيال الناشئة، وربط تنمية المهارات القرائية بترسيخ الهوية الثقافية والوطنية.

انطلقت الدراسة في 6 مايو الجاري، لتشمل 59 مدرسة تمثل مجموعة متنوعة من المناهج التعليمية، بما في ذلك المنهاج الوزاري والبريطاني والأميركي والأسترالي والألماني، بما يعكس شمولية المبادرة واتساع نطاقها.

وتأتي هذه الدراسة في أعقاب النجاح الذي حققته الدراسة الميدانية الأولية، التي نُفذت مطلع العام الماضي في عدد من مدارس الهيئة، حيث أثبتت فاعلية «مقياس الضاد» كإطار عربي موحد ومبتكر لقياس المهارات القرائية. كما أظهر المقياس مستوى عالياً من الموثوقية، مدعوماً بأدوات علمية رصينة لتحديد مستويات الطلبة وقياس درجات صعوبة النصوص بدقة، بما يسهم في تطوير تعليم اللغة العربية والارتقاء بمخرجاته.