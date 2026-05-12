الأربعاء 13 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس «الهيئة العامة للشؤون الإسلامية» يلتقي وزير الأوقاف السوري بدمشق

عمر الدرعي ومحمد شكري خلال اللقاء (وام)
13 مايو 2026 02:10

دمشق (وام)

التقى معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، على هامش فعاليات المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي المنعقد بدمشق، وزير الأوقاف السوري الدكتور محمد أبو الخير شكري.
وتناول اللقاء أوجه التعاون، وزيادة التنسيق في مجالات الشؤون الدينية والوقفية وتبادل الخبرات، بما يخدم الأهداف المشتركة ويعزز تطوير العمل المؤسسي، وتقديم الخدمات الدينية والتوعوية للمجتمعات بصورةٍ سهلةٍ ومبتكرة، انطلاقاً من العلاقات الراسخة بين البلدين.
وأكد الجانبان ضرورة ترسيخ القيم السمحة للدين الحنيف ومبادئه السامية القائمة على نشر السلام والتسامح والتعايش، وترشيد الخطاب الديني المعتدل، بما يسهم في بناء مجتمعٍ متماسكٍ تسوده روح الأخوة والإنسانية، وينعم الجميع فيه بحياةٍ آمنةٍ ومستقرةٍ يسودها التقدير واحترام الثقافات والعادات.
حضر اللقاء الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي، وعددٌ من المسؤولين في الجانبين.

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
الإمارات
سوريا
دمشق
الإمارات وسوريا
عمر حبتور الدرعي
