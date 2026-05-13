الأربعاء 13 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عبدالله بن زايد يُجري اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الكويتي

عبدالله بن زايد
13 مايو 2026 11:34

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة. وتم خلال الاتصال، بحث التطورات الراهنة في المنطقة، وأعرب سموّه ومعالي وزير الخارجية الكويتي عن إدانتهما الشديدة لقيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية، مشدِّداً على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي. وأشاد سموّه بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية الكويتية ونجاحها في كشف هذا المخطط الإرهابي الآثم، مؤكداً دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه دولة الكويت من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وصون مكتسباتها الوطنية. كما بحث سموّه ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات، وإرساء الأمن والاستقرار المُستدامين في المنطقة.

المصدر: وام
