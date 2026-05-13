«الأرصاد»: طقس صحو وانخفاض في درجات الحرارة غدًا

13 مايو 2026 17:19

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار شمالاً وشرقاً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط يضطرب أحياناً مساءً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:59 والمد الثاني 23:29، الجزر الأول عند الساعة 16:53 والجزر الثاني عند الساعة 06:07. 
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط يضطرب أحياناً مساءً، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:01 والمد الثاني عند الساعة 19:08 والجزر الأول عند الساعة 13:26 والجزر الثاني عند الساعة 02:04.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 38 25 75 20
دبي 35 25 80 30
الشارقة 36 25 70 30
عجمان 35 25 75 35
أم القيوين 35 25 70 30
رأس الخيمة 38 24 65 30
الفجيرة 40 30 50 20
العين 40 25 50 15
ليوا 43 28 45 15
الرويس 39 26 75 30
السلع 39 25 75 20
دلما 36 28 70 30
طنب الكبرى / الصغرى 35 28 80 55
أبو موسى 30 29 75 60

 

المصدر: وام
