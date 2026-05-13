«الأرصاد» يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات، صباح اليوم الأربعاء.
وأكد المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن أعلى درجة حرارة سجلت في الدولة هذا اليوم 44.8 درجة مئوية في حرس حدود الجزيرة بمنطقة الظفرة الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أعل_ درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 44.8 درجة مئوية في حرس حدود الجزيرة (منطقة الظفرة) الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_highest temperature recorded over the country today is 44.8°C in in Al Jazeera B.G. (Al Dhafra region) at 13:30 UAE Local time. pic.twitter.com/iAzGTebR6k— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) May 13, 2026