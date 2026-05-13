الأربعاء 13 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«الأرصاد» يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الدولة

13 مايو 2026 17:53

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات، صباح اليوم الأربعاء.

وأكد المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن أعلى درجة حرارة سجلت في الدولة هذا اليوم 44.8 درجة مئوية في حرس حدود الجزيرة بمنطقة الظفرة الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
