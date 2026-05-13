«وزراء داخلية التعاون» يبحثون سبل تعزيز التنسيق الأمني المشترك

13 مايو 2026 21:17


عقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً طارئاً، برئاسة معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، وبمشاركة معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض.

وقال معالي الأمين العام، إن الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية في المنطقة جراء الأحداث الجارية، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني الخليجي المشترك، لمعالجة التحديات التي نتجت عن الاعتداءات التي تعرضت لها دول المجلس، مؤكدين أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ.

وأضاف أن الاجتماع أكد أهمية مضاعفة التنسيق بين وزارات الداخلية والجهات المعنية في دول المجلس، في ضوء القبض على عدد من الخلايا المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، والتصدي لكل ما يستهدف أمن واستقرار دول المجلس، ومواجهة تداعيات وتطورات الأحداث الجارية، ومكافحة جميع أنواع الإرهاب.

وأوضح معاليه أن أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعربوا عن خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء الذين ارتقوا إلى رحمة الله جراء العمليات العدوانية التي تعرضت لها دول المجلس، متمنين الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار معالي الأمين العام إلى أن وزراء الداخلية أشادوا بالجهود الكبيرة والقيمة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في دول الخليج في كشف وضبط هذه الخلايا، مؤكدين أن ما تحقق يعكس كفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية الخليجية، وجاهزيتها العالية في حماية أمن واستقرار دول المجلس، والتصدي لكل ما يهدد سلامة مجتمعاتها.

 

المصدر: وام
