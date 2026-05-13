افتتاح مركز الخدمة و«بيوت منتصف الطريق» في الظفرة

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت هيئة الرعاية الأسرية التابعة لدائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، مركز الخدمة ومشروع بيوت منتصف الطريق في منطقة الظفرة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لوضع منظومة خدماتها في متناول جميع شرائح المجتمع، وتعزيز الدعم المخصص والشامل لجميع أفراد الأسرة.

ويأتي الافتتاح ضمن مساعي الهيئة لتوسيع نطاق خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية، وتعزيز استقرار وتماسك الأسرة والمجتمع في إمارة أبوظبي.

حضر الافتتاح، معالي شامس الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وناصر المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسلامة العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، والعميد حمدان المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، ومحمد المنصوري، المدير العام لبلدية منطقة الظفرة، والمستشار محمد الحارثي، وكيل نيابة منطقة الظفرة، وعبدالله العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، وحمد المنصوري، مدير مستشفيات منطقة الظفرة، وعالية الحوسني، المدير التنفيذي للشؤون المجتمعية في مبادلة، والدكتورة غوية النيادي، نائب رئيس أول - الهوية الوطنية وجودة الحياة والمسؤولية المجتمعية في مجموعة «أدنوك»، وعدد من الشخصيات وممثلي الجهات الشريكة والمؤسسات المحلية.

وقالت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية: «يجسّد افتتاح هذه المرافق الجديدة في منطقة الظفرة التزامنا بوضع الخدمات في متناول الأسر وجميع أفراد المجتمع أينما كانوا، ويعكس الرؤية الطموحة التي تمتد من قلب العاصمة أبوظبي إلى عمق منطقة الظفرة، لتُلبي تطلعات الأسر في كل مكان وتحاكي احتياجات المجتمع. إننا من خلال هذه المبادرات نعمل بجدّ على تعزيز الترابط الأسري، لضمان حصول كل فرد في الأسرة على الدعم والرعاية التي يستحقها، ما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومستقر».

وأضافت: «يحمل هذا التوسع الجغرافي في الخدمات رسالة واضحة بأن كل أسرة في منطقة الظفرة تستحق الدعم والرعاية والأمان والكرامة، وفرص النمو والازدهار، والأمل بمستقبل أفضل».

ويجسد افتتاح مركز الخدمة في منطقة الظفرة دور هيئة الرعاية الأسرية الاستراتيجي كجهة منظّمة للخدمات الاجتماعية والأسرية تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، لترسيخ رؤية إمارة أبوظبي في بناء مجتمع شامل ومتماسك ينعم فيه كل فرد بالاستقرار. ويُشكّل افتتاح بيوت منتصف الطريق تأكيداً على تبنّي نموذج متكامل لدعم المتعافين من الإدمان في رحلة إعادة التأهيل والدمج المجتمعي من خلال توفير بيئة داعمة وآمنة تساعدهم على الانتقال تدريجياً من مرحلة العلاج إلى الحياة الطبيعية.

وتتطلع هيئة الرعاية الأسرية من خلال هذه الخطوة إلى دعم استقرار الأسرة والمجتمع عبر تقديم خدمات تُركّز على حماية الأسرة ورعاية أفرادها، وتشمل الاستشارات والإرشاد، والاحتواء والرعاية، والاحتضان ودعم الرعاية البديلة، والتمكين والتوعية، ورؤية المحضون، وهي تضع دور هيئة الرعاية الأسرية موضع التطبيق العملي لتمكين أفراد الأسرة والمجتمع في منطقة الظفرة.