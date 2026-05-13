«قضاء أبوظبي» تسلط الضوء على دور الزواج في تعزيز استقرار المجتمع

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتنسيق مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، محاضرة توعوية بعنوان «أهمية الزواج ودوره في بناء الفرد والمجتمع»، وذلك بمجلس هلال زايد الشحي في مدينة خليفة بأبوظبي.

وتأتي المحاضرة ضمن مبادرة «مجالسنا» التي أطلقتها دائرة القضاء تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتعزيز نشر الثقافة القانونية، ورفع معدلات الوعي المجتمعي بما يدعم الحفاظ على الأمن والاستقرار وترسيخ تماسك الأسرة.

وتناولت المحاضرة، التي ألقاها الدكتور سعيد سالم الدرمكي، موجه أسري رئيسي بدائرة القضاء في أبوظبي، عدة محاور منها: أهمية الزواج باعتباره اللبنة الأساسية في بناء الأسرة والمجتمع، ودوره في تحقيق السكينة النفسية والاستقرار الاجتماعي، والإسهام في تنشئة أبناء صالحين قادرين على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.

كما تطرقت المحاضرة إلى أبرز التحديات التي قد تواجه الشباب في الزواج وتكوين الأسرة، ومنها المغالاة في المهور وتكاليف حفلات الزواج، والتوسع في المتطلبات المادية، والتأثر ببعض المفاهيم الاجتماعية غير الواقعية، فضلاً عن ضعف الوعي بمتطلبات الحياة الزوجية، مع استعراض عدد من السبل العملية للتغلب عليها من خلال الاعتدال في النفقات، وتيسير الإجراءات، وتعزيز ثقافة المسؤولية.

وتضمنت المحاضرة توضيح أهمية الاختيار السليم لشريك الحياة، من خلال مراعاة التوافق الفكري والاجتماعي، والتحلي بحسن الخلق.