الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«قضاء أبوظبي» تسلط الضوء على دور الزواج في تعزيز استقرار المجتمع

خلال المحاضرة التوعوية (من المصدر)
14 مايو 2026 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«التعليم والتنمية البشرية والمجتمع»: رؤية مريم بنت محمد بن زايد نموذج وطني ملهم في دعم المبادرات
الإمارات: حرية الملاحة البحرية في المضائق الدولية حقٌّ مكفول وفق القانون

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتنسيق مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، محاضرة توعوية بعنوان «أهمية الزواج ودوره في بناء الفرد والمجتمع»، وذلك بمجلس هلال زايد الشحي في مدينة خليفة بأبوظبي.
وتأتي المحاضرة ضمن مبادرة «مجالسنا» التي أطلقتها دائرة القضاء تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتعزيز نشر الثقافة القانونية، ورفع معدلات الوعي المجتمعي بما يدعم الحفاظ على الأمن والاستقرار وترسيخ تماسك الأسرة.
وتناولت المحاضرة، التي ألقاها الدكتور سعيد سالم الدرمكي، موجه أسري رئيسي بدائرة القضاء في أبوظبي، عدة محاور منها: أهمية الزواج باعتباره اللبنة الأساسية في بناء الأسرة والمجتمع، ودوره في تحقيق السكينة النفسية والاستقرار الاجتماعي، والإسهام في تنشئة أبناء صالحين قادرين على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.
كما تطرقت المحاضرة إلى أبرز التحديات التي قد تواجه الشباب في الزواج وتكوين الأسرة، ومنها المغالاة في المهور وتكاليف حفلات الزواج، والتوسع في المتطلبات المادية، والتأثر ببعض المفاهيم الاجتماعية غير الواقعية، فضلاً عن ضعف الوعي بمتطلبات الحياة الزوجية، مع استعراض عدد من السبل العملية للتغلب عليها من خلال الاعتدال في النفقات، وتيسير الإجراءات، وتعزيز ثقافة المسؤولية.
وتضمنت المحاضرة توضيح أهمية الاختيار السليم لشريك الحياة، من خلال مراعاة التوافق الفكري والاجتماعي، والتحلي بحسن الخلق.

استقرار المجتمع
الإمارات
قضاء أبوظبي
أبوظبي
دائرة القضاء
دائرة القضاء في أبوظبي
مجالس أبوظبي
مدينة خليفة
مجالسنا
مبادرة مجالسنا
التماسك الأسري
الحياة الأسرية
آخر الأخبار
سان جيرمان يحرز لقب الدوري الفرنسي ويتفرغ لموقعة أرسنال
الرياضة
سان جيرمان يحرز لقب الدوري الفرنسي ويتفرغ لموقعة أرسنال
14 مايو 2026
سيتي يواصل الضغط على أرسنال بثلاثية بالاس
الرياضة
سيتي يواصل الضغط على أرسنال بثلاثية بالاس
14 مايو 2026
إنتر يطيح لاتسيو ويجمع الثنائية بعد 16 عاماً
الرياضة
إنتر يطيح لاتسيو ويجمع الثنائية بعد 16 عاماً
14 مايو 2026
ترامب ونائب الرئيس الصيني وإيلون ماسك وإريك ترامب وزوجته خلال حفل استقبال في مطار بكين (رويترز)
الأخبار العالمية
قمة أميركية صينية لمناقشة التجارة الدولية وحرب إيران
14 مايو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف ضرباتها الجوية على لبنان
14 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©