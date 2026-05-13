«الوطني الاتحادي» يتبنّى توصيات بشأن تنظيم الإحصاء والبيانات المفتوحة

أبوظبي (الاتحاد)

ناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته العاشرة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، التي عقدها أمس في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة.

وتبنّى المجلس عدداً من التوصيات أكدت أهمية إطلاق استراتيجية وطنية شاملة للبيانات والإحصاءات، تُعنى بضمان جودة البيانات وتيسير إتاحتها وتدفّقها بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية تحت مظلة وطنية موحدة، وبإشراف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وشدّدت التوصيات التي قرر المجلس إعادتها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لإعادة صياغتها وفق مداخلات السادة الأعضاء وإعادتها إلى المجلس لرفعها إلى الحكومة، على أهمية إصدار إطار تنظيمي وطني واضح يحدد ضوابط استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الإحصائي يضمن حماية البيانات الحساسة قبل اعتماد أي تقنية مستقبلاً.

حضر الجلسة معالي عبدالرحمن العويس، وزير شؤون المجلس، وحنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.