الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني الاتحادي» يتبنّى توصيات بشأن تنظيم الإحصاء والبيانات المفتوحة

جانب من الجلسة (من المصدر)
14 مايو 2026 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«التعليم والتنمية البشرية والمجتمع»: رؤية مريم بنت محمد بن زايد نموذج وطني ملهم في دعم المبادرات
الإمارات: حرية الملاحة البحرية في المضائق الدولية حقٌّ مكفول وفق القانون

ناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته العاشرة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، التي عقدها أمس في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة.
وتبنّى المجلس عدداً من التوصيات أكدت أهمية إطلاق استراتيجية وطنية شاملة للبيانات والإحصاءات، تُعنى بضمان جودة البيانات وتيسير إتاحتها وتدفّقها بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية تحت مظلة وطنية موحدة، وبإشراف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وشدّدت التوصيات التي قرر المجلس إعادتها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لإعادة صياغتها وفق مداخلات السادة الأعضاء وإعادتها إلى المجلس لرفعها إلى الحكومة، على أهمية إصدار إطار تنظيمي وطني واضح يحدد ضوابط استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الإحصائي يضمن حماية البيانات الحساسة قبل اعتماد أي تقنية مستقبلاً.
حضر الجلسة معالي عبدالرحمن العويس، وزير شؤون المجلس، وحنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
صقر غباش
آخر الأخبار
سان جيرمان يحرز لقب الدوري الفرنسي ويتفرغ لموقعة أرسنال
الرياضة
سان جيرمان يحرز لقب الدوري الفرنسي ويتفرغ لموقعة أرسنال
14 مايو 2026
سيتي يواصل الضغط على أرسنال بثلاثية بالاس
الرياضة
سيتي يواصل الضغط على أرسنال بثلاثية بالاس
14 مايو 2026
إنتر يطيح لاتسيو ويجمع الثنائية بعد 16 عاماً
الرياضة
إنتر يطيح لاتسيو ويجمع الثنائية بعد 16 عاماً
14 مايو 2026
ترامب ونائب الرئيس الصيني وإيلون ماسك وإريك ترامب وزوجته خلال حفل استقبال في مطار بكين (رويترز)
الأخبار العالمية
قمة أميركية صينية لمناقشة التجارة الدولية وحرب إيران
14 مايو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف ضرباتها الجوية على لبنان
14 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©