الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انعقاد الدورة السادسة لأعمال اللجنة المشتركة بين الإمارات و«فيتنام الاشتراكية» في أبوظبي

عمران شرف وفان ثي ثانغ والحضور في صورة جماعية عقب الاجتماع (وام)
14 مايو 2026 01:27

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«التعليم والتنمية البشرية والمجتمع»: رؤية مريم بنت محمد بن زايد نموذج وطني ملهم في دعم المبادرات
الإمارات: حرية الملاحة البحرية في المضائق الدولية حقٌّ مكفول وفق القانون

ترأس عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وفان ثي ثانغ، نائبة وزير الصناعة والتجارة في جمهورية فيتنام الاشتراكية، أعمال الدورة السادسة للّجنة المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والتي عُقدت في أبوظبي.
وفي مستهل الاجتماع، أشاد الجانبان بمستوى التنسيق والتعاون القائم بين البلدين، مؤكدين الالتزام المشترك بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية، بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.
واستعرضت اللّجنة المشتركة سُبل تعزيز التعاون في 12 لجنة فرعية تغطي مجالات: الشؤون الخارجية، والدفاع والأمن، والعلوم والتكنولوجيا، والفضاء، والطاقة، والثقافة والسياحة، والتعليم، والأمن الغذائي والزراعة، والتجارة والاستثمار، والصحة، إلى جانب النقل والخدمات اللوجستية، بما يعكس تنوع مجالات الشراكة الثنائية بين البلدين الصديقين وحرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات التنموية والاستراتيجية.
وفي كلمته، أكد عمران شرف أن العلاقات الإماراتية - الفيتنامية تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة تمثّل منصة مهمة لتعزيز التعاون وترجمة تطلعات البلدين والشعبين الصديقين إلى مبادرات ومشاريع ملموسة تدعم التنمية والازدهار المشترك. ويجسّد انعقاد اللّجنة المشتركة عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، ويؤكد حرصهما على تعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجية والثقافية.
من جانبها، أشادت فان ثي ثانغ بما تشهده العلاقات بين جمهورية فيتنام الاشتراكية والإمارات العربية المتحدة من زخم متنامٍ وتعاون متطور في مختلف المجالات، مؤكدةً على أهمية اللجنة كمنصة فاعلة لتعزيز الحوار والتنسيق بين الجانبين ودفع التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجية.
كما أعربت عن تطلع بلادها إلى مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات مشتركة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وشهدت العلاقات الإماراتية - الفيتنامية، خلال السنوات الماضية، تطوراً ملحوظاً، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث أصبحت فيتنام إحدى أبرز الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في منطقة جنوب شرق آسيا، مع تسجيل نمو متسارع في حجم التجارة غير النفطية.
وفي هذا السياق، رحّب الجانبان بدخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات و فيتنام الاشتراكية حيز النفاذ بتاريخ 3 فبراير 2026، باعتبارها محطة محورية في مسار العلاقات الاقتصادية.

فيتنام
الإمارات
الإمارات وفيتنام
أبوظبي
عمران شرف
مساعد وزير الخارجية
فيتنام الاشتراكية
آخر الأخبار
سان جيرمان يحرز لقب الدوري الفرنسي ويتفرغ لموقعة أرسنال
الرياضة
سان جيرمان يحرز لقب الدوري الفرنسي ويتفرغ لموقعة أرسنال
14 مايو 2026
سيتي يواصل الضغط على أرسنال بثلاثية بالاس
الرياضة
سيتي يواصل الضغط على أرسنال بثلاثية بالاس
14 مايو 2026
إنتر يطيح لاتسيو ويجمع الثنائية بعد 16 عاماً
الرياضة
إنتر يطيح لاتسيو ويجمع الثنائية بعد 16 عاماً
14 مايو 2026
ترامب ونائب الرئيس الصيني وإيلون ماسك وإريك ترامب وزوجته خلال حفل استقبال في مطار بكين (رويترز)
الأخبار العالمية
قمة أميركية صينية لمناقشة التجارة الدولية وحرب إيران
14 مايو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف ضرباتها الجوية على لبنان
14 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©