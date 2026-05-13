الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
سعود بن صقر يشهد حفل عقد قران سالم بن سلطان بن حميد القاسمي

13 مايو 2026 22:33

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة عقد قران الشيخ سالم بن سلطان بن حميد القاسمي، إلى كريمة الشيخ فيصل بن خالد القاسمي.

وقدم سموه، خلال الحفل الذي أقيم في مجلس الشيخ فيصل بن خالد القاسمي بالشارقة، التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، داعياً الله العلي القدير أن يتمم عليهما بالخير والسرور، ويرزقهما الحياة السعيدة والذرية الصالحة.

حضر حفل الاستقبال، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
سعود بن صقر
سعود بن صقر القاسمي
حاكم رأس الخيمة
رأس الخيمة
حفل استقبال
عقد قران
فيصل بن خالد القاسمي
