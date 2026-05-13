الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

هزاع بن زايد يزور محمد زيتون المهيري في منزله بمنطقة العين

هزاع بن زايد يزور محمد زيتون المهيري في منزله بمنطقة العين

14 مايو 2026 00:46
14 مايو 2026 00:46

زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، اليوم، محمد زيتون المهيري، في منزله بمنطقة الطوية في العين.
 وفي بداية اللقاء، اطمأن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على صحة محمد زيتون المهيري، حيث أعرب سموه عن خالص أمنياته له بدوام الصحة والعافية.

وتبادل سموه، خلال الزيارة، الأحاديث الودية مع الحضور، والتي تُجسِّد عمق العلاقة الراسخة التي تجمع القيادة الرشيدة بأبناء الوطن.
 ومن جانبهم، رحَّب المهيري وأفراد أسرته والحضور بزيارة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، معربين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة من سموه.

وتأتي هذه الزيارة في إطار لقاءات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مع المواطنين في منطقة العين، للاطمئنان على أحوالهم ومتابعة شؤونهم.
رافق سموه، خلال الزيارة، معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
