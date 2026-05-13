«التخطيط العمراني» يستعرض في «أديس 2026» حلولاً ذكية للمشهد الحضري بأبوظبي

أبوظبي (وام)



استعرض مركز التخطيط العمراني والتصميم الحضري التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، حزمة من الحلول التخطيطية الذكية خلال مشاركته في النسخة الثانية من قمة أبوظبي للبنية التحتية «أديس 2026»، شملت مشروعين نوعيين هما منصة «نبض» ومشروع «مستقبلنا الهولوغرافي»، بما يعكس توجهات الإمارة نحو إعادة صياغة المشهد العمراني عبر أدوات رقمية متقدمة ترتكز على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.وقالت المهندسة مريم الزعابي ممثلة عن مركز التخطيط العمراني والتصميم الحضري، إن المشاركة في القمة ركزت على إبراز مشاريع التخطيط الذكي التي تسهم في تطوير منهجيات التخطيط العمراني في أبوظبي، من خلال تسخير التقنيات الحديثة والبيانات الذكية لرسم ملامح مدن أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات المستقبل.

وأوضحت أن منصة «نبض» تمثل أداة تحليلية متقدمة تتيح رصد وقياس مؤشرات جودة الحياة ومؤشرات المدن الذكية بصورة آنية، بما يدعم صناعة القرار الحضري عبر توفير بيانات دقيقة ومتكاملة تساعد على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة وكفاءة، استناداً إلى منظومة متطورة من البيانات والمؤشرات الذكية.

وأضافت أن مشروع «مستقبلنا الهولوغرافي» يقدم تجربة تفاعلية غامرة تمكن المختصين من استعراض المشاريع والمخططات العمرانية بصورة واقعية قبل تنفيذها، حيث يتيح للمستخدمين التجول افتراضياً داخل المشروع واستشراف ملامح المنطقة المستقبلية ومعايشة تفاصيلها العمرانية قبل بدء التنفيذ الفعلي.

وأكدت أن المشروع يسهم في تقييم عناصر عمرانية متعددة تشمل أحجام المباني، والمساحات العامة، وراحة المشاة، والطابع العام للمنطقة، كما يتيح مقارنة خيارات تصميمية متنوعة ودراسة تفاصيلها الفنية والعمرانية بدقة متناهية قبل اعتمادها وتنفيذها على أرض الواقع، بما يعزز جودة المخرجات التخطيطية ويرتقي بكفاءة التنمية الحضرية المستدامة.