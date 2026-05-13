الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أوقاف دبي» تسجّل «آندكس القابضة» كأول وقف ذري لشركات عائلية في دبي

«أوقاف دبي» تسجّل «آندكس القابضة» كأول وقف ذري لشركات عائلية في دبي
14 مايو 2026 01:25

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
«التعليم والتنمية البشرية والمجتمع»: رؤية مريم بنت محمد بن زايد نموذج وطني ملهم في دعم المبادرات
الإمارات: حرية الملاحة البحرية في المضائق الدولية حقٌّ مكفول وفق القانون

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي تسجيل أول وقف ذري لشركات عائلية في إمارة دبي، في خطوة نوعية تعكس رؤية الإمارة في تطوير منظومة اقتصادية مستدامة، وتعزيز استمرارية الشركات العائلية، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية طويلة الأمد.
ويجسد هذا الإنجاز توجّه دبي نحو ابتكار نماذج مؤسسية متقدمة لإدارة الأصول العائلية، تقوم على مبادئ الحوكمة والاستدامة والتخطيط طويل المدى، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويعزز جاهزية الشركات الوطنية للانتقال السلس عبر الأجيال.
وسجّل البروفيسور عبدالسلام المدني، رئيس «آندكس القابضة»، مجموعة شركات «آندكس القابضة» داخل الدولة وخارجها كأول وقف ذري لشركات عائلية في دبي، في مبادرة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الإمارة، وتعكس تحولاً نوعياً في مفهوم الوقف من إطاره التقليدي إلى نموذج مؤسسي حديث يسهم في حماية الأصول وضمان استدامتها، وتعظيم أثرها الاقتصادي والمجتمعي.
 كما تضمنت المبادرة تخصيص وقف ذري على الواقف وعائلته وذرياتهم، إلى جانب وقف مركز عبدالسلام المدني العالمي للتعليم «AGEC» وجميع الأصول المرتبطة به، وحقوق الملكية الفكرية والصناعية الحالية والمستقبلية، إضافة إلى وقف مؤسسة عبدالسلام المدني للشؤون الإنسانية والخيرية «منظمة ديهاد المستدامة» وقفاً خيرياً.

أوقاف دبي
دبي
الإمارات
مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر
الشركات العائلية
آخر الأخبار
سان جيرمان يحرز لقب الدوري الفرنسي ويتفرغ لموقعة أرسنال
الرياضة
سان جيرمان يحرز لقب الدوري الفرنسي ويتفرغ لموقعة أرسنال
14 مايو 2026
سيتي يواصل الضغط على أرسنال بثلاثية بالاس
الرياضة
سيتي يواصل الضغط على أرسنال بثلاثية بالاس
14 مايو 2026
إنتر يطيح لاتسيو ويجمع الثنائية بعد 16 عاماً
الرياضة
إنتر يطيح لاتسيو ويجمع الثنائية بعد 16 عاماً
14 مايو 2026
ترامب ونائب الرئيس الصيني وإيلون ماسك وإريك ترامب وزوجته خلال حفل استقبال في مطار بكين (رويترز)
الأخبار العالمية
قمة أميركية صينية لمناقشة التجارة الدولية وحرب إيران
14 مايو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف ضرباتها الجوية على لبنان
14 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©