«أوقاف دبي» تسجّل «آندكس القابضة» كأول وقف ذري لشركات عائلية في دبي

دبي (وام)

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي تسجيل أول وقف ذري لشركات عائلية في إمارة دبي، في خطوة نوعية تعكس رؤية الإمارة في تطوير منظومة اقتصادية مستدامة، وتعزيز استمرارية الشركات العائلية، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية طويلة الأمد.

ويجسد هذا الإنجاز توجّه دبي نحو ابتكار نماذج مؤسسية متقدمة لإدارة الأصول العائلية، تقوم على مبادئ الحوكمة والاستدامة والتخطيط طويل المدى، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويعزز جاهزية الشركات الوطنية للانتقال السلس عبر الأجيال.

وسجّل البروفيسور عبدالسلام المدني، رئيس «آندكس القابضة»، مجموعة شركات «آندكس القابضة» داخل الدولة وخارجها كأول وقف ذري لشركات عائلية في دبي، في مبادرة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الإمارة، وتعكس تحولاً نوعياً في مفهوم الوقف من إطاره التقليدي إلى نموذج مؤسسي حديث يسهم في حماية الأصول وضمان استدامتها، وتعظيم أثرها الاقتصادي والمجتمعي.

كما تضمنت المبادرة تخصيص وقف ذري على الواقف وعائلته وذرياتهم، إلى جانب وقف مركز عبدالسلام المدني العالمي للتعليم «AGEC» وجميع الأصول المرتبطة به، وحقوق الملكية الفكرية والصناعية الحالية والمستقبلية، إضافة إلى وقف مؤسسة عبدالسلام المدني للشؤون الإنسانية والخيرية «منظمة ديهاد المستدامة» وقفاً خيرياً.