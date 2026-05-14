علوم الدار

شرطة أبوظبي تحذر من أساليب الاحتيال المتجددة عبر الحسابات والرسائل الوهمية

14 مايو 2026 09:55

حذّرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، من تزايد نشاط الحسابات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، إلى جانب الرسائل النصية المفبركة التي تستهدف خداع أفراد المجتمع والاستيلاء على بياناتهم الشخصية وأموالهم بطرق احتيالية.

 

وأوضحت أن المحتالين يلجأون إلى أساليب متعددة للإيقاع بالضحايا، من بينها الترويج لخدمات وهمية مثل استخراج تأشيرات الإقامة، وتقديم عروض مضللة لاستقدام العمالة المنزلية، وتسويق منتجات وخدمات تأمين غير معتمدة، إضافة إلى نشر إعلانات مزيفة لبيع مركبات يُدّعى أنها مصادرة من جمارك أبوظبي بأسعار مغرية وغير واقعية.

 

ونبّهت إلى محاولات احتيالية تتضمن طلب معلومات شخصية ومصرفية بحجة تتبع أو شحن الطرود، أو استدراج الأفراد للاستثمار في الأسواق المالية بطرق غير قانونية، والترويج لعقارات وهمية بهدف الاستيلاء على أموال الضحايا.

 

وأكدت أهمية التحقق من مصداقية الحسابات والإعلانات الإلكترونية، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو البنكية مع أي جهة غير موثوقة، داعيةً أفراد المجتمع إلى استخدام التطبيقات والمنصات الرسمية المعتمدة فقط عند طلب الخدمات أو إجراء المعاملات الإلكترونية.

 

وحثّت شرطة أبوظبي الجمهور على الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر خدمة "أمان" على الرقم 8002626، أو بإرسال رسالة نصية إلى 2828، أو من خلال تطبيق شرطة أبوظبي الذكي، أو عبر البريد الإلكتروني"aman@adpolice.gov.ae"، أو خدمة "مركز الشرطة في هاتفك"، بما يسهم في تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
أبوظبي
الاحتيال
الاحتيال الإلكتروني
