الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"شخبوط الطبية" تنفذ أكثر من 400 إجراء قلبي تداخلي خلال 2025

"شخبوط الطبية" تنفذ أكثر من 400 إجراء قلبي تداخلي خلال 2025
14 مايو 2026 10:12

نفذت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، أكثر من 400 عملية قسطرة وإجراءات قلبية تداخلية باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية خلال عام 2025، من بينها 100 عملية كيّ عالية التعقيد لعلاج الرجفان الأذيني، في إنجاز يعكس تنامي قدراتها في مجال الفيزيولوجيا الكهربائية القلبية المتقدمة.


واعتمدت المدينة في علاج هذه الحالات على تقنية الاستئصال بالمجال النبضي، وهي نهج علاجي حديث لتصحيح اضطرابات نظم القلب، يعتمد على استخدام طاقة كهربائية يتم التحكم بها بدقة لتعطيل الإشارات الكهربائية غير الطبيعية في القلب، مع الحد من التأثير على الأنسجة المحيطة.

ويقدم برنامج الفيزيولوجيا الكهربية في المدينة بقيادة الدكتور عمر الفلاسي، استشاري أمراض القلب والفيزيولوجيا الكهربائية، خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة لاضطرابات النظم الكهربائي للقلب، مدعوماً بتقنيات حديثة للتخطيط القلبي وأنظمة توجيه مدمجة بالتصوير وفرق سريرية متعددة التخصصات، إلى جانب مختبر متطور ومخصص للفيزيولوجيا الكهربية، فيما يضع التبني المبكر لهذه التقنية المدينة الطبية ضمن نخبة محدودة من المراكز العالمية التي تقدم هذا الإجراء العلاجي الناشئ.

أخبار ذات صلة
تقنية جديدة تكشف مبكرًا عن خطر الفشل القلبي
الذكاء الاصطناعي يحسن فرص فئة عرقية في اكتشاف مرض بالقلب

وتجمع المدينة الطبية بين تقنية الاستئصال بالمجال النبضي وتقنيات التخطيط القلبي ثلاثي الأبعاد، بما يعزز دقة تشخيص وعلاج اضطرابات نظم القلب، ويرفع مستويات السلامة والكفاءة، ويسهم في تقليص مدة الإجراءات العلاجية وتقليل التعرض للإشعاع للمرضى والكوادر الطبية.

وقال الدكتور عبدالقادر المصعبي، الرئيس الطبي التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، إن التوسع المتواصل في إجراءات الفيزيولوجيا الكهربائية، لا سيما كيّ الرجفان الأذيني، يعكس القدرات السريرية المتقدمة التي رسختها المدينة الطبية وطموحها في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بين روّاد العالم في رعاية أمراض القلب والأوعية الدموية المعقدة، مؤكداً مواصلة الارتقاء بجودة النتائج العلاجية عبر الابتكار والتعاون والرعاية القائمة على التعاطف.

من جانبه أكد الدكتور يوسف العطار، استشاري ورئيس قسم أمراض القلب في "شخبوط الطبية"، أن تنفيذ أكثر من 400 إجراء قلبي تداخلي باستخدام القسطرة وأحدث التقنيات الطبية، إلى جانب نحو 100 إجراء كيّ للرجفان الأذيني خلال العام الماضي، يعكس كفاءة فرق أمراض القلب والفيزيولوجيا الكهربائية وجاهزية خدماتها المتقدمة، لافتاً إلى أن هذا النوع من الإجراءات يُعد من أكثر التدخلات القلبية تعقيداً ويجسد ثقة المرضى بمستوى الرعاية المقدمة.

المصدر: وام
مدينة الشيخ شخبوط الطبية
القلب
آخر الأخبار
"شخبوط الطبية" تنفذ أكثر من 400 إجراء قلبي تداخلي خلال 2025
علوم الدار
"شخبوط الطبية" تنفذ أكثر من 400 إجراء قلبي تداخلي خلال 2025
اليوم 10:12
اللاعب المختلف ينال إشادة جوارديولا
الرياضة
اللاعب المختلف ينال إشادة جوارديولا
اليوم 10:04
816 مليون درهم صافي أرباح «أدنوك للإمداد والخدمات» خلال الربع الأول بنمو 20%
اقتصاد
816 مليون درهم صافي أرباح «أدنوك للإمداد والخدمات» خلال الربع الأول بنمو 20%
اليوم 09:58
شرطة أبوظبي تحذر من أساليب الاحتيال المتجددة عبر الحسابات والرسائل الوهمية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تحذر من أساليب الاحتيال المتجددة عبر الحسابات والرسائل الوهمية
اليوم 09:55
نهائي مونديال 2026 يجمع مادونا وشاكيرا
الرياضة
نهائي مونديال 2026 يجمع مادونا وشاكيرا
اليوم 09:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©