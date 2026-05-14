الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«خليفة الإنسانية» تنظّم العرس الجماعي الرابع في مجلس مدينة شخبوط بأبوظبي

14 مايو 2026 10:56

نظّمت مؤسسة خليفة الإنسانية، العرس الجماعي الرابع في مجلس مدينة شخبوط بأبوظبي، ضمن برامجها المجتمعية الهادفة إلى دعم الشباب المواطنين وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على الزواج، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة في المجتمع الإماراتي، وذلك برعاية بنك دبي الإسلامي. وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع توجهات الدولة الرامية إلى دعم استقرار الأسرة الإماراتية وتعزيز التماسك المجتمعي، واستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن الشباب المقبلين على الزواج، كما تكتسب أهمية خاصة تزامناً مع «عام الأسرة»، بما يعكس الحرص على ترسيخ مكانة الأسرة. وشهد العرس مشاركة 612 من الشباب المواطنين، وذلك في إطار حرص المؤسسة على دعم المقبلين على الزواج وتمكينهم من بدء حياتهم الأسرية باستقرار وثقة، فيما حرصت المؤسسة على تقديم حزمة متكاملة من الدعم للمشاركين، بما أسهم في تخفيف الأعباء والتكاليف المرتبطة بالزواج. وأكدت المؤسسة حرصها على مواصلة تنفيذ المبادرات المجتمعية التي تسهم في دعم الشباب المواطنين وتعزيز الاستقرار الأسري، انطلاقاً من رؤية الدولة في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي والارتقاء بجودة حياة المواطنين، إذ تمثّل الأعراس الجماعية إحدى المبادرات المجتمعية ذات الأثر الإيجابي المستدام، لما توفره من دعم مباشر للشباب المقبلين على الزواج، وما تسهم به في تعزيز الترابط المجتمعي وترسيخ قيم الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات الداعمة. يذكر أن مؤسسة خليفة الإنسانية نظّمت ثلاثة أعراس جماعية داخل الدولة، شملت العرسين الجماعيين الأول والثاني في صالة البيت متوحّد في الشارقة بمشاركة 350 عريساً وعروسة، و1,110 عرسان وعرائس على التوالي، إضافة إلى العرس الجماعي الثالث في مجلس الجفير بمدينة العين بمشاركة 750 عريساً وعروسة، وذلك ضمن جهود المؤسسة المستمرة لدعم الشباب وتعزيز الاستقرار الأسري وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي.

المصدر: وام
موانئ دبي العالمية والهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية تبحثان تسريع تنفيذ مشروع تطوير ميناء طرطوس
