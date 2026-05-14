الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن زايد يوجه بإطلاق اسم «الشبهانة» على مشروع السلع في منطقة الظفرة

حمدان بن زايد يوجه بإطلاق اسم «الشبهانة» على مشروع السلع في منطقة الظفرة
14 مايو 2026 14:13

وجّه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بإطلاق اسم «الشبهانة» على مشروع السلع السكني في منطقة الظفرة، تيمناً بشجرة الشبهانة المعروفة باعتبارها من الأشجار المعمرة التي ترمز إلى الأصالة والصمود والارتباط العميق بتراث دولة الإمارات وطبيعتها.

يجسّد المشروع رؤية القيادة الرشيدة في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة تعزز جودة الحياة وتوفر بيئة مستقرة ومستدامة للأسر الإماراتية، ضمن منظومة عمرانية حديثة تراعي الهوية الوطنية وتواكب متطلبات المستقبل.

يضم المشروع 108 مساكن حديثة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 507 ملايين درهم، وسيبدأ تخصيصها خلال شهر يوليو المقبل، ومن المقرر استكمال المشروع خلال الربع الأول من العام المقبل.

أخبار ذات صلة
«ثلاثي القاع» في معركة أخيرة للهروب من الهبوط
العين على الدوري الذهبي.. منظومة «الزعيم» الهجومية تستعدّ للمعادلة التاريخية

تبلغ المساحة الطابقية لكل وحدة سكنية 505 أمتار مربعة، وتضم خمس غرف نوم، مع إمكانية التوسعة المستقبلية بإضافة غرفتين إضافيتين، لمواكبة تطلعات المواطنين واحتياجاتهم المستقبلية، كما يضم المشروع جامعاً بمساحة 1,920 متراً مربعاً، إلى جانب محل تجاري بمساحة 800 متر مربع.

ويعكس مشروع «الشبهانة» السكني التزام إمارة أبوظبي بمواصلة تطوير مشاريع إسكانية مستدامة ترتكز على الإنسان أولاً، وتدعم استقرار الأسرة الإماراتية، من خلال توفير مجتمعات تجمع بين الحداثة والطابع التراثي الأصيل.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
الظفرة
آخر الأخبار
كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة تنطلق بمباراتين
الرياضة
كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة تنطلق بمباراتين
اليوم 14:57
معتصم النهار.. بين «نصيب» و«حين يكتب»
الترفيه
معتصم النهار.. بين «نصيب» و«حين يكتب»
اليوم 14:30
آمنة القبيسي تتألق في بورشه كاريرا كب آسيا بالإنهاء المزدوج
الرياضة
آمنة القبيسي تتألق في بورشه كاريرا كب آسيا بالإنهاء المزدوج
اليوم 14:30
المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة: الدخان في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية ناتج عن أعمال صيانة الأنابيب
علوم الدار
المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة: الدخان في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية ناتج عن أعمال صيانة الأنابيب
اليوم 14:15
23% هزائم في آخر عامين.. ريال مدريد على طريق الانهيار
الرياضة
23% هزائم في آخر عامين.. ريال مدريد على طريق الانهيار
اليوم 14:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©