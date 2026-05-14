«أديس 2026».. مدينة مصدر تستعرض مشروع «M19»

استعرضت مدينة مصدر، خلال قمة أبوظبي للبنية التحتية «أديس 2026»، أحدث مشاريعها والمتمثّل في المبنى الرئيسي «M19»، الذي حصل رسمياً على تصنيف «الخمس لآلئ»، الصادر عن دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، والذي يُعد أعلى تصنيف متاح ضمن برنامج الاستدامة المعتمد في الإمارة، بما يعكس تحقيق المبنى لأعلى معايير الاستدامة في التصميم والإنشاء والتشغيل.

وقال الدكتور محمد البريكي، المدير التنفيذي في مدينة مصدر، لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن مبنى «M19» يُعد أول مشروع تجاري في دولة الإمارات يحصل على هذا التصنيف، مؤكداً أن هذا الإنجاز النوعي يرسّخ مكانة مدينة مصدر بوصفها نموذجاً رائداً في التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن المشروع سيشكّل مرجعاً للمشاريع المستقبلية في المنطقة، ويبرهن على ما يمكن تحقيقه عندما تصبح الاستدامة ركيزة محورية في التخطيط العمراني والتنمية الحضرية.

وكشف البريكي، عن المرحلة الخامسة من المخطط الرئيسي لمدينة مصدر، والتي ستتضمن مشروعاً سكنياً يضم 1500 وحدة سكنية متنوعة بين الفلل ومنازل «التاون هاوس»، مشيراً إلى أن المشروع سيضم مساحات خضراء واسعة، إضافة إلى توفير نقاط لشحن السيارات الكهربائية في كل فيلا، إلى جانب مراكز صحية ومرافق ترفيهية متكاملة لخدمة السكان، بما يعكس رؤية المدينة في بناء مجتمعات عمرانية مستدامة ومتوازنة تعزز جودة الحياة وترسخ مفاهيم العيش المستدام.

وأوضح أن مشاركة مدينة مصدر في النسخة الثانية من قمة «أديس 2026»، تأتي في إطار تسليط الضوء على أهمية التنمية المستدامة، واستعراض أحدث المشاريع والتصاميم المبتكرة، التي تطورها المدينة لترسيخ جودة الحياة ودفع مسيرة التنمية العمرانية المستدامة في إمارة أبوظبي.

وأشار إلى أن الجلسة التي شاركت فيها المدينة، بعنوان «أنسنة المدن: البنية التحتية للصحة والرفاهية» خلال القمة، تناولت ملفات حيوية تتعلق بالصحة والسلامة ورفاهية المجتمع وجودة الحياة، مؤكداً أن النهضة العمرانية التي تشهدها إمارة أبوظبي ترتكز على ضمان مستوى متقدم من جودة الحياة ورغد العيش لكافة أفراد المجتمع وفي مختلف مناطق الإمارة.

وتطرق إلى الأساليب التي تعتمدها مدينة مصدر لتعزيز جودة الحياة، مستعرضاً أحدث المشاريع المجتمعية، التي تم إنجازها والمتمثلة في «حديقة مدينة مصدر»، والتي صممت لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية، واتباع نمط حياة صحي وحيوي يسهم في الحد من ضغوط الحياة اليومية.

وأشار إلى أن الحديقة تضم مرافق حيوية متنوعة تشمل مسارات للمشي والركض وأخرى مخصصة للدراجات الهوائية، كما تحتضن «مسجد الاستدامة»، الذي يُعد أول مسجد في إمارة أبوظبي يحصل على شهادة «لييد البلاتينية - LEED Platinum».

وأوضح أن المسجد يعتمد بصورة كبيرة على إنتاج احتياجاته من الطاقة عبر مصادر متجددة، وفي مقدمتها الألواح الشمسية، إلى جانب تمتعه بأنظمة عزل عالية الكفاءة تحد من دخول أشعة الشمس والأتربة إلى داخل المسجد، فضلاً عن تطبيق أعلى معايير كفاءة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه.