الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة دبي: وفاة وإصابة 19 شخصاً إثر حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة على شارع اليلايس

شرطة دبي: وفاة وإصابة 19 شخصاً إثر حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة على شارع اليلايس
14 مايو 2026 15:51

أعلنت شرطة دبي عن وفاة شخص واحد واصابة 19 آخرين في حادث اصطدام بين حافلة نقل عمال وشاحنة، على شارع اليلايس بعد جسر شارع الشيخ زايد بن حمدان، باتجاه شارع الإمارات، نتيجة الوقوف المفاجئ في وسط الطريق، وهو ما يُعد من أبرز الأسباب المؤدية إلى الحوادث المرورية الخطرة على الطرق السريعة.

أخبار ذات صلة
«الدار» تستحوذ على مشروع سكني ومرفق تجزئة مجتمعي في دبي بقيمة 1.1 مليار درهم
110 ملايين دولار مساعدات إغاثية انطلقت من دبي عام 2025

وحذّرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر الوقوف في وسط الطريق، نتيجة عطل في المركبة، أو نفاد الوقود، أو تعطل إطارات المركبة، مشيرةً إلى أنه يتوجب على السائق التأكد من سلامة أجزاء المركبة قبل الخروج من المنزل أو قيادتها، مشيرة إلى أن قيمة مخالفة الوقوف وسط الطريق تبلغ 1000 درهم، و6 نقاط مرورية، وتطبيق المادة (98) وهي عرقلة حركة السير البالغة قيمتها 500 درهم.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حادث مروري
دبي
شرطة دبي
آخر الأخبار
صلاح يشارك أمام أستون فيلا
الرياضة
صلاح يشارك أمام أستون فيلا
اليوم 17:04
«الإمارات للدراجات» بطلاً للمرحلة الخامسة من طواف «جيرو دي إيطاليا»
الرياضة
«الإمارات للدراجات» بطلاً للمرحلة الخامسة من طواف «جيرو دي إيطاليا»
اليوم 17:02
«دبي القابضة للعقارات» تتعاون مع «هاسبي» لتحسين تجربة التمويل السكني
اقتصاد
«دبي القابضة للعقارات» تتعاون مع «هاسبي» لتحسين تجربة التمويل السكني
اليوم 17:01
«الإمارات للتنمية المتوازنة» و «الإمارات المالي» يخّرجان دفعتين من الدبلوم المهني
اقتصاد
«الإمارات للتنمية المتوازنة» و «الإمارات المالي» يخّرجان دفعتين من الدبلوم المهني
اليوم 17:00
سلطان القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري
علوم الدار
سلطان القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري
اليوم 17:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©