الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
معرض عيد الأضحى 2026 ينطلق الأربعاء في إكسبو الشارقة

14 مايو 2026 17:30

ينظم مركز إكسبو الشارقة، من 20 إلى 31 مايو الجاري فعاليات النسخة السادسة من "معرض عيد الأضحى 2026"، الذي يقام بمشاركة أكثر من 100 علامة تجارية تمثل نخبة من كبار تجار التجزئة في قطاعات الأزياء والعطور والإكسسوارات والسلع المنزلية ومستحضرات التجميل وبتخفيضات تصل إلى 75% تشمل أشهر العلامات العالمية والإقليمية والمحلية.

ويشكل المعرض، الذي يأتي هذا العام في أجواء "عام الأسرة"، حدثاً اقتصادياً واجتماعياً بارزاً ضمن الحراك التجاري النشط الذي تشهده الإمارة استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن المركز أتمّ جميع الترتيبات الفنية والتشغيلية لضمان انطلاقة مثالية للمعرض في دورته الجديدة، مشيراً إلى أن النسخة السادسة من المعرض تأتي استجابةً طبيعية للنجاحات المتتالية التي حققتها الدورات السابقة مع حرص المركز هذا العام على رفع الطاقة الاستيعابية وتنويع فئات المنتجات المشاركة بما يلبّي كافة متطلبات الأسرة بمختلف أفرادها.

وأوضح أن المعرض يُعزز مكانة إكسبو الشارقة وجهةً موسميةً ثابتة في أجندة العائلات ومحبي التسوق في المناسبات والمواسم التي تجمع أفراد الأسر، لافتاً إلى أن التكامل بين البعد التجاري والطابع العائلي يسهم في تعزيز الترابط المجتمعي ويجعل الحدث امتداداً طبيعياً لفرحة العيد في الشارقة.

المصدر: وام
جولة دي بي ورلد أفضل حدث عالمي في حفل صناعة الرياضة بالشرق الأوسط
87.9 مليون درهم صافي أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين» في الربع الأول
«أرادَ» توقّع مع «أبوظبي الأول» اتفاقية تسهيل تمويلي بقيمة 100 مليون دولار
«معرض عيد الأضحى 2026» ينطلق الأربعاء المقبل في «إكسبو الشارقة»
«سلاش داتا» و«أبوظبي الوطنية للتكافل» تتعاونان عبر منصتي «مُلم» و«وثيق»
