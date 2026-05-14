عبدالله بن زايد يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير العدل البريطاني

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي ديفيد لامي، نائب رئيس الوزراء وزير العدل البريطاني.

وجرى، خلال اللقاء، الذي عقد ضمن زيارة عمل يقوم بها سموه إلى لندن، بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.

وجدد معالي ديفيد لامي، خلال اللقاء، التأكيد على تضامن بريطانيا مع دولة الإمارات وإدانتها الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي تمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها.

من جانبه، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لمعالي ديفيد لامي على موقف بلاده الداعم لدولة الإمارات، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.

كما ناقش الجانبان الانعكاسات الخطيرة لهذه الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على السلم والأمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى ما تشكله من تهديد مباشر لأمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وتطرق سموه، خلال لقائه معالي ديفيد لامي، إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لحماية الممرات البحرية وصون حرية التجارة العالمية.

كما استعرض الوزيران أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام المستدام في المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها نحو المزيد من التنمية والازدهار الاقتصادي.

وخلال اللقاء، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي ديفيد لامي العلاقات الاستراتيجية ومسارات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز ازدهار ورخاء شعبيهما.

حضر اللقاء معالي لانا زكي نسيبة وزير دولة، ومعالي سعيد مبارك الهاجري وزير دولة، ومنصور بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.