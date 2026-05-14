الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
سيف بن زايد يترأس وفد الإمارات في الاجتماع الطارئ لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في الرياض

14 مايو 2026 20:11

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الطارئ لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في مدينة الرياض، برئاسة مملكة البحرين الشقيقة، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، وحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد سموه أن مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع تأتي انطلاقاً من مسؤولية وطنية راسخة بأن أمن الخليج منظومة واحدة، وأن أي تهديد يستهدف إحدى دوله يطال استقرار المنطقة بأكملها.
وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ماضية في تعزيز أمنها الوطني وصون مكتسباتها وترسيخ تماسك جبهتها الداخلية، والتصدي بكل حزم لمحاولات العبث بأمن واستقرار دول الخليج العربي.
وشدد سموه على موقف دولة الإمارات الحازم في مواجهة المخططات الإيرانية الظلامية التي تستهدف زعزعة أمن المجتمعات الخليجية عبر أذرع خبيثة وأدوات تخريبية، في انتهاكٍ سافر لكل القيم والقوانين.

المصدر: وام
