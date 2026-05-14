أحمد بالهول الفلاسي: الأسرة في صدارة الرؤية التنموية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أن الأسرة تمثّل الأساس الحقيقي لبناء الإنسان، والحاضنة الأولى التي تتشكّل فيها قيمه وتبلور طموحاته، ومن خلالها يُصنع جيل قادر على المساهمة في مسيرة التنمية الوطنية وقيادة المستقبل، فيما تمثّل الرياضة إحدى أهم الأدوات التي تعزز تماسك المجتمع وترسخ جودة الحياة والصحة المجتمعية.

وقال معاليه: «صناعة الأبطال تبدأ من الأسرة، فهي البيئة الأولى التي يتعلم فيها الأبناء قيم الالتزام والانضباط والمثابرة وتحمل المسؤولية، وهي القيم التي تصنع النجاح في الرياضة وفي مختلف مجالات الحياة. ومن هذا الدور المحوري للأسرة تنطلق أيضاً ثقافة الرياضة والنشاط البدني كأسلوب حياة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة وحيوية، ويعزّز جودة الحياة».

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات، تضع الأسرة في صميم رؤيتها التنموية، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن المجتمعات القوية تبدأ من أسر مترابطة وقادرة على إعداد أجيال واثقة وطموحة ومتمسكة بقيمها الوطنية. وفي هذا الإطار، تواصل الدولة تطوير المبادرات والسياسات التي تدعم جودة الحياة، وتعزز مكانة الرياضة كأسلوب حياة وثقافة مجتمعية تسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة.