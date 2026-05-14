الجمعة 15 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«جامعة أبوظبي» تستشرف مستقبل المدن المرنة

جامعة أبوظبي
15 مايو 2026 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. نموذج عالمي في التماسك والاستقرار المجتمعي
«الفارس الشهم 3» تنفّذ عشرات المبادرات في مختلف مناطق غزة

اختتمت جامعة أبوظبي فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي للتصميم البيئي وعلم المواد والتقنيات الهندسية 2026، والذي جمع نخبة من الأكاديميين والمهندسين والمعماريين والباحثين والخبراء الصناعيين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الحلول العملية التي تشكّل مستقبل البيئات المستدامة والمرنة.
وعُقد المؤتمر افتراضياً خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2026، وشارك فيه أكثر من 380 مشاركاً، كما تلقى أكثر من 300 ورقة بحثية من 54 دولة، ما يعكس مكانته المتنامية كمنصة دولية للتعاون متعدد التخصصات والابتكار.
وخلال الجلسات الرئيسة والنقاشات الجماعية وورش العمل، ناقش المشاركون عدداً من التوصيات والنتائج الرئيسة، وأبرزها تسريع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات التوليدية في التصميم العمراني والمعماري المستدام مع الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي وصنّاع القرار لتطوير حلول هندسية تستجيب للتغير المناخي، وزيادة الاستثمار في أبحاث المواد المستدامة وتقنيات البنية التحتية الذكية لدعم تطوير المدن المرنة، إلى جانب دمج مبادئ الحفاظ على التراث في استراتيجيات التطوير العمراني المستقبلية، وتمكين الطلبة والباحثين الناشئين من اكتساب خبرات عملية باستخدام أدوات التصميم والهندسة المتقدمة.
وقال الدكتور محمد الكفتانجي، الأستاذ المشارك في قسم العمارة والتصميم بجامعة أبوظبي: «يمثّل المؤتمر الدولي للتصميم البيئي وعلم المواد والتقنيات الهندسية 2026 منصة مهمة لتعزيز مكانة جامعة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار والتعاون البحثي والتعليم المستقبلي، بما يسهم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة محلياً وعالمياً. ويعكس نجاح تنظيم المؤتمر افتراضياً التزامنا بدعم الحوار الأكاديمي الدولي وبناء شراكات بحثية فاعلة».
ومع ختام فعاليات المؤتمر الدولي للتصميم البيئي وعلم المواد والتقنيات الهندسية 2026، أكدت المناقشات الأهمية المتزايدة للبحث متعدد التخصصات والابتكار التكنولوجي في مواجهة التحديات البيئية والحضرية العالمية.

جامعة أبوظبي
الإمارات
أبوظبي
المدن الذكية
آخر الأخبار
الرئيسان الأميركي والصيني يحضران حفل استقبال في قاعة الشعب الكبرى ببكين (رويترز)
الأخبار العالمية
أميركا والصين: ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً
15 مايو 2026
حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» المشاركة بفرض الحصار البحري على موانئ إيران - أرشيفية
الأخبار العالمية
واشنطن: قدرات إيران الهجومية تراجعت 90%
15 مايو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على قرية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان يطالب بتثبيت وقف إطلاق النار بشكل نهائي
15 مايو 2026
خلال منح الثقة لحكومة علي الزيدي في البرلمان العراقي
الأخبار العالمية
«النواب العراقي» يصوت لصالح منح الثقة لحكومة علي الزيدي
15 مايو 2026
فلسطيني بين أنقاض منزل أحرقه مستوطنون إسرائيليون بالضفة الغربية - أرشيفية
الأخبار العالمية
مستوطنون يشنّون هجمات على قرى فلسطينية في الضفة الغربية
15 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©