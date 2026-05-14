«جامعة أبوظبي» تستشرف مستقبل المدن المرنة

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت جامعة أبوظبي فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي للتصميم البيئي وعلم المواد والتقنيات الهندسية 2026، والذي جمع نخبة من الأكاديميين والمهندسين والمعماريين والباحثين والخبراء الصناعيين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الحلول العملية التي تشكّل مستقبل البيئات المستدامة والمرنة.

وعُقد المؤتمر افتراضياً خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2026، وشارك فيه أكثر من 380 مشاركاً، كما تلقى أكثر من 300 ورقة بحثية من 54 دولة، ما يعكس مكانته المتنامية كمنصة دولية للتعاون متعدد التخصصات والابتكار.

وخلال الجلسات الرئيسة والنقاشات الجماعية وورش العمل، ناقش المشاركون عدداً من التوصيات والنتائج الرئيسة، وأبرزها تسريع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات التوليدية في التصميم العمراني والمعماري المستدام مع الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي وصنّاع القرار لتطوير حلول هندسية تستجيب للتغير المناخي، وزيادة الاستثمار في أبحاث المواد المستدامة وتقنيات البنية التحتية الذكية لدعم تطوير المدن المرنة، إلى جانب دمج مبادئ الحفاظ على التراث في استراتيجيات التطوير العمراني المستقبلية، وتمكين الطلبة والباحثين الناشئين من اكتساب خبرات عملية باستخدام أدوات التصميم والهندسة المتقدمة.

وقال الدكتور محمد الكفتانجي، الأستاذ المشارك في قسم العمارة والتصميم بجامعة أبوظبي: «يمثّل المؤتمر الدولي للتصميم البيئي وعلم المواد والتقنيات الهندسية 2026 منصة مهمة لتعزيز مكانة جامعة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار والتعاون البحثي والتعليم المستقبلي، بما يسهم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة محلياً وعالمياً. ويعكس نجاح تنظيم المؤتمر افتراضياً التزامنا بدعم الحوار الأكاديمي الدولي وبناء شراكات بحثية فاعلة».

ومع ختام فعاليات المؤتمر الدولي للتصميم البيئي وعلم المواد والتقنيات الهندسية 2026، أكدت المناقشات الأهمية المتزايدة للبحث متعدد التخصصات والابتكار التكنولوجي في مواجهة التحديات البيئية والحضرية العالمية.