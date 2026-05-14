هزاع بن زايد يقوم بجولة تفقُّدية في الشويب ويلتقي أهالي المنطقة

قام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، اليوم، بجولة تفقُّدية في أحياء منطقة الشويب، وذلك في إطار زيارات سموّه المتواصلة لمتابعة احتياجات وأحوال المواطنين والاطلاع على مستجدات المشاريع التنموية والخدمية في مختلف أنحاء منطقة العين.

عقب ذلك، التقى سموّه أهالي المنطقة في مجلس الشويب، وتبادل معهم الأحاديث الودية التي تعكس أواصر العلاقة المتينة بين القيادة الحكيمة والمواطنين، وذلك انطلاقاً من حرص سموّه على أهمية التواصل الدائم والمباشر مع أبناء الوطن في مختلف المناطق.

من جانبهم، أعرب أهالي منطقة الشويب عن سعادتهم بلقاء سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وعن شكرهم وامتنانهم لحرص سموّه على تفقُّد أحوالهم، واهتمامه الدائم في الاطلاع على احتياجاتهم ومتطلباتهم.

رافق سموّه، خلال الزيارة، معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وراشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين، والعميد سعيد حميد بن دلموج الظاهري، مدير مديرية شرطة العين، وعدد من المسؤولين.