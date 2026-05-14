الجمعة 15 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

هزاع بن زايد يقوم بجولة تفقُّدية في الشويب ويلتقي أهالي المنطقة

هزاع بن زايد يقوم بجولة تفقُّدية في الشويب ويلتقي أهالي المنطقة
14 مايو 2026 23:02

قام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، اليوم، بجولة تفقُّدية في أحياء منطقة الشويب، وذلك في إطار زيارات سموّه المتواصلة لمتابعة احتياجات وأحوال المواطنين والاطلاع على مستجدات المشاريع التنموية والخدمية في مختلف أنحاء منطقة العين.

عقب ذلك، التقى سموّه أهالي المنطقة في مجلس الشويب، وتبادل معهم الأحاديث الودية التي تعكس أواصر العلاقة المتينة بين القيادة الحكيمة والمواطنين، وذلك انطلاقاً من حرص سموّه على أهمية التواصل الدائم والمباشر مع أبناء الوطن في مختلف المناطق. 

أخبار ذات صلة
«ختامية أدنوك» ترفع شعار حسم الهبوط وتقرير مصير الدوري الذهبي
«حديقة الحيوانات بالعين» تُطلق مخيمها الصيفي

من جانبهم، أعرب أهالي منطقة الشويب عن سعادتهم بلقاء سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وعن شكرهم وامتنانهم لحرص سموّه على تفقُّد أحوالهم، واهتمامه الدائم في الاطلاع على احتياجاتهم ومتطلباتهم.

رافق سموّه، خلال الزيارة، معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وراشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين، والعميد سعيد حميد بن دلموج الظاهري، مدير مديرية شرطة العين، وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
هزاع بن زايد
منطقة الشويب
العين
جولة تفقدية
آخر الأخبار
الرئيس الصيني يستقبل نظيره الأميركي
الأخبار العالمية
"النقد الدولي" يشيد بالحوار البناء بين أميركا والصين
15 مايو 2026
شخبوط بن نهيان يشهد إطلاق النسخة العربية من كتاب «حكومة التآزر» لرئيس وزراء إثيوبيا
علوم الدار
شخبوط بن نهيان يشهد إطلاق النسخة العربية من كتاب «حكومة التآزر» لرئيس وزراء إثيوبيا
اليوم 23:57
الذكاء الاصطناعي يتنبأ بخطر الإصابة بالسكتة القلبية
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يتنبأ بخطر الإصابة بالسكتة القلبية
اليوم 23:44
«المالية المركزية بالشارقة» تعزز مهارات التخطيط المالي للشباب
اقتصاد
«المالية المركزية بالشارقة» تعزز مهارات التخطيط المالي للشباب
اليوم 23:42
«الفجيرة للإبداع» تعزز منظومتها الاستثمارية بشراكة استراتيجية مع «Gulf Oasis»
اقتصاد
«الفجيرة للإبداع» تعزز منظومتها الاستثمارية بشراكة استراتيجية مع «Gulf Oasis»
اليوم 23:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©