الجمعة 15 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شخبوط بن نهيان يشهد إطلاق النسخة العربية من كتاب «حكومة التآزر» لرئيس وزراء إثيوبيا

14 مايو 2026 23:57

شهد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، مساء اليوم، أمسية ثقافية نظمتها سفارة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الدولة، جرى خلالها الإعلان عن إطلاق النسخة العربية من كتاب «حكومة التآزر» من تأليف معالي الدكتور آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، وذلك في إطار جهود تعزيز التواصل الفكري والثقافي مع الدول والشعوب الناطقة باللغة العربية في منطقة الشرق الأوسط.
حضر الأمسية، التي أقيمت في أبوظبي، معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ونخبة من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، إلى جانب شخصيات ثقافية وفكرية وأكاديمية، وممثلين عن الجالية الإثيوبية في الدولة.
يهدف إصدار الترجمة العربية للكتاب إلى تقديم رؤية إثيوبيا بصورة أعمق إلى العالم العربي، وتسليط الضوء على فلسفة الحكومة الإثيوبية القائمة على الشمول والتكامل، بما يدعم المصالح الوطنية الإثيوبية ويعزز حضورها في المنطقة.

وألقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان كلمة ترحيبية خلال الأمسية، أكد خلالها عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
وأشار معاليه إلى أن الأمسية تعكس القيم المشتركة التي تجمع البلدين، وفي مقدمتها الحوار والتفاهم والانفتاح الثقافي.
من جانبه، أكد جمال بكر عبد الله، سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الدولة، أن اختيار أبوظبي لإطلاق النسخة العربية من الكتاب يعكس المكانة التي تحظى بها دولة الإمارات منصة للحوار الثقافي والتقارب الحضاري، ودورها في دعم المبادرات الفكرية التي تعزز التفاهم بين الشعوب.

وأشار إلى أن العلاقات الإماراتية الإثيوبية تشهد نمواً متسارعاً على مختلف المستويات، بفضل توجيهات ودعم قيادتي البلدين، مؤكداً أن دولة الإمارات تعد من أبرز الشركاء الاستراتيجيين لإثيوبيا في المنطقة.
وقال إن البلدين يرتبطان بعلاقات تاريخية قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البناء، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تشهد توسعاً في مجالات التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وأوضح أن الترجمة العربية للكتاب تمثل جسراً ثقافياً ومعرفياً جديداً بين إثيوبيا والعالم العربي، وتهدف إلى تعريف القارئ العربي بالتجربة الإثيوبية الحديثة، وما تشهده البلاد من تحولات سياسية واقتصادية وتنموية ضمن رؤية تستند إلى التعايش والتكامل والوحدة الوطنية.

المصدر: وام
