«صحة» تنال اعتماد AABB الدولي لخدمات بنوك الدم

أبوظبي (وام)

نالت خدمات بنوك الدم التابعة لشركة «صحة»، ضمن مجموعة «بيورهيلث»، الاعتماد الدولي للرابطة الأميركية لتطوير بنوك الدم والعلاجات الحيوية (AABB) لمرافقها في أبوظبي والعين، في إنجاز نوعي يجسّد التزامها بتقديم خدمات نقل دم آمنة وموثوقة وعالية الجودة وفق أرقى المعايير الدولية.

وجاء الحصول على الاعتماد، عقب تقييم شامل لجميع جوانب عمل بنوك الدم، شمل جمع الدم وفحصه ومعالجته وتخزينه وتوزيعه، إلى جانب أنظمة إدارة الجودة وبروتوكولات السلامة، بما يعكس التزام خدمات بنوك الدم التابعة لـ«صحة» بأعلى المعايير العالمية والتميُّز التشغيلي.

وقالت الدكتورة إيمان الزعابي، المدير الطبي لخدمات بنك الدم، إن الاعتماد يعكس الالتزام بأعلى مستويات السلامة والجودة في خدمات وبروتوكولات نقل الدم، مؤكدة أن الدعم والثقة التي يحظى بها بنك الدم يشكلان دافعاً نحو تطوير الخدمات وتعزيزها.