عدد اليوم
«إيدج» توقِّع اتفاقية للاستحواذ على «سي إم دي» الإيطالية

خلال توقيع الاتفاقية (وام)
15 مايو 2026 01:02

روما (وام)

أعلنت مجموعة إيدج، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة Costruzioni Motori Diesel S.p.A. (CMD) الإيطالية، المتخصّصة في تصميم النماذج الأولية، وتطوير أنظمة الدفع المتقدمة للتطبيقات الخاصة بقطاعات السيارات والطيران والقطاع البحري.
وأُقيمت مراسم التوقيع في منشأة شركة سي إم دي بمدينة أتيلا بمنطقة بازيليكاتا جنوب إيطاليا، بحضور ممثلين عن الجانبين وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين.
وتُمثل الاتفاقية، التي تخضع لشروط الإغلاق المعتادة والحصول على الموافقات التنظيمية والحكومية ذات الصلة، خطوة استراتيجية محورية تدعم خطط مجموعة إيدج الرامية إلى توسيع حضورها في مجالات الهندسة المتقدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وحلول الطاقة المستقبلية.
ومن المتوقع أن تستفيد مجموعة «سي إم دي»، المعروفة بخبرتها العريقة في مكونات المحركات الدقيقة وتقنيات منظومات نقل الحركة، من رفع الاستثمارات الرأسمالية، وإتاحة الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية جديدة، إلى جانب الاستفادة من القدرات العالمية التي تتمتع بها مجموعة إيدج. وفي المقابل، ستُسهم سي إم دي بإرثها الصناعي الممتد لأكثر من 35 عاماً في تطوير وتصنيع محركات عالية الأداء والجودة للاستخدامات البرية والبحرية والجوية.
وقال حمد المرر، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، بهذه المناسبة، إن إبرام هذه الاتفاقية مع سي إم دي يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تأسيس مركز أوروبي متطور وعالي الكفاءة لأنظمة الدفع، بما يعزّز البصمة الصناعية العالمية لمجموعة إيدج، ويُكمل منظومتها التصنيعية المتقدمة.
وأضاف: «من خلال الاستفادة من الخبرات الراسخة التي تمتلكها مجموعة سي إم دي في مجال المحركات المكبسية وتقنيات الدفع المتقدمة، ستعمل إيدج على تسريع تطوير منتجات تنافسية وجاهزة للتصدير. وحتى استكمال الصفقة، المتوقع إتمامها بحلول نهاية العام الجاري، ستواصل سي إم دي العمل كشركة مستقلة تحت إدارة فريقها الحالي، بما يضمن استمرارية العمليات والخدمات المقدمة».

