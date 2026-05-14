"الأرصاد": تقلبات في درجات الحرارة حتى 19 مايو

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة، خلال الفترة من الجمعة إلى 19 مايو الجاري، طقساً مستقراً بوجه عام، تتخلله أجواء مغبرة أحياناً وتقلبات نسبية في درجات الحرارة، مع نشاط متكرر للرياح المثيرة للغبار والأتربة، فيما يطرأ تباين على حالة البحر بين الاضطراب والهدوء في الخليج العربي وبحر عمان خلال بعض الفترات.

وذكر المركز، في بيان، أن طقس الجمعة يكون صحواً بوجه عام مغبراً أحياناً نهاراً، مع رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسطاً إلى خفيف الموج في بحر عمان.

يكون طقس يوم السبت صحوا بوجه عام غائما جزئياً شرقاً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، فيما تنشط رياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتثير الغبار أحياناً، بسرعة تراوح بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 35 كم/س، بينما يبقى البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

يشهد يوم الأحد المقبل أجواءً مغبرة تتخللها سحب شرقاً، مع تراجع في درجات الحرارة على المناطق الغربية، ورياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر متوسطاً إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويتسم يوم الاثنين بطقس صحو بوجه عام مغبر أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة الغبار، بسرعة تراوح بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 40 كم/س، بينما يكون البحر مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب مساءً في بحر عمان.

يسود يوم الثلاثاء طقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ميل درجات الحرارة إلى الارتفاع، ورياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س وتصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.