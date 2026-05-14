«أديس 2026» تستعرض زخم التحول المتسارع في البنية التحتية الذكية والمستدامة بأبوظبي

أبوظبي (وام)

كشفت النسخة الثانية من قمّة أبوظبي للبنية التحتية «أديس 2026»، التي اختتمت أعمالها الخميس في أبوظبي، عن مدى الزخم المتسارع الذي تقوده الإمارة في تطوير بنية تحتية متقدمة ومستدامة، عبر استعراض مشاريع وتحولات نوعية وشراكات استراتيجية في قطاعات الطرق والنقل والإسكان والمدن الذكية، مدعومة بحلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، بما يجسد رؤية أبوظبي في بناء منظومة عمرانية متكاملة.

وأكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن أبوظبي تقود أكبر موجة إنفاق على مشاريع البنية التحتية في الدولة خلال السنوات المقبلة، تشمل الطرق والنقل والسكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة، ضمن رؤية تستهدف تعزيز التنافسية العالمية وتسريع التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن ما سينفذ خلال الأعوام المقبلة يعادل منجزات الخمسين عاماً الماضية، مع رفع الكفاءة والطاقة الاستيعابية بنسبة تصل إلى 70%.

وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، رئيس مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، إن التحديات الإقليمية الأخيرة عززت أهمية الاستثمار المستدام في البنية التحتية، مشيراً إلى نجاح أبوظبي، بفضل نهجها المتكامل، في ضمان استمرارية الخدمات والتنقل والنشاط الاقتصادي بكفاءة عالية، بما يعكس مرونة وجاهزية منظومتها الحضرية، ويعزز جودة الحياة عبر منظومة موحدة تجمع التخطيط الحضري والتنقل والخدمات البلدية ضمن إطار متكامل يرسخ كفاءة الأداء واستدامته.

وأشار ميسرة محمود، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، إلى أن المركز ينفذ حالياً محفظة مشاريع رأسمالية بقيمة تقارب 209 مليارات درهم، تضم أكثر من 500 مشروع في مختلف أنحاء الإمارة، لافتاً إلى أن أبوظبي تستهدف بحلول عام 2029 توفير أكثر من 40 ألف منزل وأرض سكنية، بما يدعم استقرار المجتمعات ويعزز جودة الحياة للسكان.

وأوضح كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة، أن الشركة تطور، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، مشروع «المطلاع» في مدينة العين على مساحة خمسة ملايين متر مربع، ويوفر نحو 2250 مسكناً للمواطنين، بما يدعم استقرار الأسر الإماراتية وجودة الحياة، مشيراً إلى أن المشروع يجسد رؤية تنموية متكاملة تضم مدارس ومساجد ومركزاً تجارياً ومستشفى ومساحات خضراء وبنية تحتية متطورة توفر بيئة سكنية مستدامة ومتكاملة.

وكشف الدكتور محمد البريكي، المدير التنفيذي في مدينة مصدر، عن مشروع جديد للمبنى الرئيسي «M19» الحاصل على تصنيف «الخمس لآلئ» الصادر عن دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، كأول مشروع تجاري في الدولة ينال أعلى تصنيف للاستدامة، مشيراً إلى أن المرحلة الخامسة من المخطط الرئيسي للمدينة تتضمن مشروعاً سكنياً جديداً يضم 1500 وحدة متكاملة الخدمات والمرافق المستدامة، بما يعزز جودة الحياة ومفاهيم العيش المستدام.

وأكد الدكتور عادل حمام، المدير الإقليمي للشرق الأوسط والمسؤول عن تطوير الأعمال في شركة «هندسة الموانئ الصينية»، أن الشركة تنفذ مشاريع في دولة الإمارات بقيمة تقارب 10 مليارات دولار، تشمل ستة مشاريع قائمة مع مجموعة موانئ أبوظبي، مشيراً إلى توقيع اتفاقية مبدئية مع دائرة البلديات والنقل ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية للتعاون في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالأعمال الإنشائية والبنية التحتية، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية والهندسية بين الصين ودولة الإمارات.

واستعرضت هيئة أبوظبي للإسكان خدماتها السكنية الرقمية عبر رحلة متكاملة تتيح للمواطنين اختيار المشاريع والوحدات السكنية من خلال تطبيق ذكي مرتبط بأكثر من 36 جهة حكومية وخاصة.

وسلطت الضوء على أكثر من 15 مشروعاً سكنياً قيد التطوير توفر ما يزيد على 25 ألف وحدة سكنية، تم عرضها عبر تجربة واقع معزز تتيح للمواطنين استكشاف منازلهم المستقبلية بصورة تفاعلية متقدمة.

واستعرض مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل» التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، النسخة المطوّرة من منظومة «فيوجن 2.0» ضمن منظومة التحليل الشامل «+STEAM»، المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة المرتبطة بقطاع النقل، بما يتيح فهماً دقيقاً لاحتياجات شبكة النقل الحالية والتحديات القائمة، إلى جانب التنبؤ بالتحديات المستقبلية ووضع الإستراتيجيات والخطط والحلول الداعمة لمسيرة التنمية في إمارة أبوظبي.

واستعرضت شركة تيرا ميليوس - Terra Melius الإماراتية، المتخصصة في هندسة وتحسين التربة والأساسات والمنفذة لمشاريع في مختلف إمارات الدولة، أحدث حلولها الهندسية لتعزيز سلامة واستدامة المشاريع الإنشائية، خاصة في المناطق المعرضة لظاهرة تسييل التربة أثناء الزلازل، وقدمت نموذجاً توضيحياً يبرز تأثير الحركة الأفقية على فقدان التربة تماسكها، بما يؤكد أهمية المعالجات الهندسية المتخصصة للحد من المخاطر الجيوتقنية.

واستعرضت ليد للتطوير العقاري مشروع جزيرة الجبيل كنموذج للتخطيط العمراني المستدام المرتكز على الإنسان، فيما قدمت مجموعة ريبورتاج محفظة مشاريع سكنية في الإمارات والأسواق الدولية تعتمد نموذجاً تشغيلياً خالياً من الديون وتوفر نمط حياة راقياً بأسعار تنافسية.

فيما استعرض مركز التخطيط العمراني والتصميم الحضري التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي منصة «نبض» لرصد مؤشرات جودة الحياة والمدن الذكية آنياً دعماً لصناعة القرار الحضري، إلى جانب مشروع «مستقبلنا الهولوغرافي» الذي يتيح تجربة تفاعلية لاستعراض المشاريع والمخططات العمرانية افتراضياً قبل تنفيذها، بما يعزز كفاءة التخطيط والتنمية الحضرية المستدامة.

وعلى هامش القمة، أطلق مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية إطاراً موحداً لحوكمة البنية التحتية بهدف تسريع اعتماد المشاريع الرأسمالية وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية، بالتزامن مع توقيع مذكرة تفاهم تضم 14 جهة حكومية وشبه حكومية تشمل البلديات ومزودي خدمات الطاقة والمرافق وجهات النقل وشركات الاتصالات، بما يدعم كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتسريع وتيرة الإنجاز في إمارة أبوظبي.

كما شهدت القمة توقيع مجموعة الدار ودائرة البلديات والنقل اتفاقية شراكة استراتيجية لتطوير مجتمعات متكاملة جديدة على مساحة تتجاوز 20 مليون متر مربع عبر خمسة مواقع استراتيجية في إمارة أبوظبي.

فيما وقع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية اتفاقية استراتيجية مع تروجان القابضة للإنشاءات لدعم تنفيذ برنامج «بُناة» الهادف إلى تمكين الكوادر الوطنية وإعداد جيل جديد من قادة قطاع البنية التحتية في أبوظبي.