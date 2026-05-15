الجمعة 15 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
25 مبادرة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي ببلدية عجمان

15 مايو 2026 11:04

وجّه الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، بتنفيذ 25 مبادرة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تمس حياة المجتمع بشكل مباشر، على أن يتم إنجازها بحد أقصى بحلول شهر سبتمبر 2026، وذلك استنادا لإطلاق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي، وانسجاما مع توجهات الحكومة الاتحادية الهادفة لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد ذاتية التنفيذ والقيادة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع مع فريق العمل في الدائرة، حيث تمت مناقشة المبادرات المقترحة وآليات تنفيذها، بما يواكب مستهدفات حكومة عجمان في تطوير منظومة العمل الحكومي، وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية لمتطلبات المستقبل، عبر توظيف التقنيات المبتكرة في الخدمات والعمليات التشغيلية.

 

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أهمية تسريع وتيرة العمل على المبادرات المطروحة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، ويرفع من كفاءة الأداء والمرونة والاستدامة في مختلف القطاعات، مشددًا على ضرورة تبني حلول نوعية تسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتطوير بيئة حضرية وخدمية أكثر تكاملًا واستباقية.

 

وأشار إلى أن الدائرة بكافة قطاعاتها تحرص على ترجمة توجهات القيادة إلى مشاريع ومبادرات عملية تعزز جودة الحياة وترسخ مفاهيم الحكومة الذكية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة ودقة، ويضع الإنسان في مقدمة الأولويات.

 

ويأتي تنفيذ المبادرات ضمن رؤية شاملة تستهدف بناء منظومة عمل أكثر تطورًا وقدرة على مواكبة التحولات المستقبلية، وترسيخ مكانة عجمان نموذجًا رائدًا في تبني حلول الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع.

 

المصدر: وام
