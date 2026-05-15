رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. رئيس وزراء الهند يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

وصل دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في مقدمة مستقبليه لدى وصوله الدولة.

وجرت لدولة رئيس الوزراء مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والهند، فيما اصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لرئيس الوزراء الضيف.

وكان قد رافق الطائرة التي تقل رئيس وزراء الهند لدى دخولها أجواء الدولة، سرب من الطائرات العسكرية الإماراتية، حيث استأذنه قائد السرب بمرافقته إلى المطار تحية وترحيباً بزيارته إلى الدولة.