الجمعة 15 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتطورات الإقليمية

15 مايو 2026 13:57

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، مختلف مسارات التعاون وفرص تعزيزه في إطار "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" و"اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة" بين دولة الإمارات والهند بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها سموه مع رئيس وزراء الهند الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتعزيز شراكتهما التنموية وتوسيع آفاقها بما يعود بالنماء والازدهار المستدام على شعبيهما.
واستعرض سموه ودولة ناريندرا مودي التطور النوعي الذي تحقق في مسار علاقات البلدين خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والفضاء والأمن الغذائي، إضافة إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات التي تدعم أولوياتهما التنموية المتبادلة.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.. وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وجدد رئيس وزراء الهند إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية في دولة الإمارات بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية.

حضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.. كما حضره الوفد المرافق لرئيس وزراء الهند الذي يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين.

 

المصدر: وام
