رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند اليوم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهدف إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين وتطويره في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين

وتشمل الاتفاقيات التي جرت بين البلدين خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس وزراء الهند إلى الدولة التالي :

- اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة ..تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لأدنوك وفيكرام ميسري وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية.

- اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة النفط الهندية المحدودة بشأن توريد غاز البترول المسال.. تبادلها معالي الدكتور سلطان الجابر وفيكرام ميسري وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية.

- اتفاقية بشأن إطار عمل الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الدفاع في جمهورية الهند.. تبادلها معالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي وكيل وزارة الدفاع وسعادة فيكرام ميسري وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية.

- مذكرة بين مجموعة G42 وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومركز تطوير الحوسبة المتقدمة بشأن إنشاء مجمع حوسبة فائقة بقدرة 8 إكسافلوب في جمهورية الهند.. تبادلها معالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة ـ أبوظبي الرئيس التنفيذي لشركة G42 وسعادة فيكرام ميسري وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية.

- مذكرة تفاهم بين شركة كوشين لبناء السفن المحدودة وشركة درايدوكس وورلد بشأن إنشاء مجمع لإصلاح السفن في فادينار.. تبادلها عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية وديباك ميتال سفير الهند لدى الدولة.

مذكرة تفاهم بين مركز التميز في مجال الملاحة البحرية وبناء السفن، وشركة كوشين لبناء السفن المحدودة وشركة درايدوكسوورلد، للتعاون بشأن تنمية المهارات في إصلاح السفن..تبادلها عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية وديباك ميتال سفير الهند لدى الدولة.

كما أعلن الجانبان اتفاقات شملت:

- استثمارا من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 11.02 مليار درهم إماراتي - ما يعادل 28.300 كرور روبية هندية للاستحواذ على حصة بنسبة 60% في بنك RBL في جمهورية الهند.

-استثمارا بقيمة 3.67 مليار درهم إماراتي - ما يعادل 9.440 كرور روبية هندية من جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي (NIIF) .

-استثمارا من الشركة العالمية القابضة (IHC) بقيمة 3.67 مليار درهم إماراتي - ما يعادل 9.440 كرور روبية هندية للاستحواذ على حصة في شركة SAMMAN CAPITAL في جمهورية الهند.









