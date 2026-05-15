الجمعة 15 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
شرطة أبوظبي تحذر السائقين من القيادة في بعض الظروف

15 مايو 2026 18:04

حذّرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين، خاصة المصابين بمرض السكري، من خطورة قيادة المركبة في حال التعرض لنوبات هبوط السكر، لما لذلك من تأثير مباشر على التركيز وسرعة الاستجابة أثناء القيادة، مما قد يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية جسيمة.

وأكدت أن انخفاض مستوى السكر في الدم قد يتسبب في أعراض مفاجئة مثل الدوخة، الارتباك، ضعف التركيز، وبطء ردّ الفعل، وهي عوامل تؤثر سلبًا على قدرة السائق على التحكم بالمركبة واتخاذ القرارات السليمة على الطريق.

ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين إلى ضرورة التأكد من استقرار مستوى السكر قبل القيادة، والتوقف فور الشعور بأي أعراض مفاجئة، وعدم استئناف القيادة إلا بعد استعادة المستوى الطبيعي للسكر، مشيرةً إلى أهمية حمل مواد سكرية سريعة الامتصاص مثل العصائر أو الحلوى داخل المركبة للتعامل مع الحالات الطارئة.

وشددت على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية والمتابعة الطبية الدورية، حفاظًا على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق، مؤكدة أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تتطلب الوعي والالتزام من الجميع.

المصدر: وام
