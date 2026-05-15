شخبوط بن نهيان يشارك في إنفستوبيا العالمية

شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في إنفستوبيا العالمية، التي عُقدت في مدينة ميلان بجمهورية إيطاليا بتاريخ 15 مايو، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص وقادة الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات وإيطاليا وعدد من الدول الأفريقية.

وألقى معاليه كلمة خلال الفعالية، أكد فيها التزام دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية طويلة الأمد، وبناء جسور التعاون بين دولة الإمارات وإيطاليا والأسواق الأفريقية، بما يدعم النمو المشترك ويفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص.

وأشار معاليه إلى أن نهج دولة الإمارات في أفريقيا يستند إلى إرث تنموي راسخ أرساه الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، من خلال دعم المشاريع الإنتاجية المستدامة في عدد من الدول الأفريقية، ويعكس ذلك إيمان دولة الإمارات بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار الذي يسهم في تمكين المجتمعات، وبناء القدرات، وتحقيق أثر تنموي طويل الأمد.

واستعرض معاليه الفرص الواعدة للتعاون في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك التجارة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والبنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.

وأشار معاليه إلى أن مبادرة دولة الإمارات «الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية»، البالغة قيمتها مليار دولار أميركي، تعكس إيمان الدولة بإمكانات الذكاء الاصطناعي في دعم النمو الشامل والمستدام، لا سيما في أفريقيا، من خلال تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير حلول عملية في قطاعات مثل التعليم والزراعة والرعاية الصحية والبنية التحتية والتكيف مع تغير المناخ.

وأكد معاليه أن مستقبل التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي يجب أن يقوم على الثقة والمسؤولية واحترام الأولويات الوطنية للدول. كما شدد على أن دولة الإمارات تؤمن بأن الشراكات التكنولوجية ينبغي أن تسهم في بناء القدرات الوطنية، ونقل المعرفة، وتمكين المؤسسات المحلية، مع احترام مبادئ سيادة البيانات والخصوصية والشفافية والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.

وعلى هامش الفعالية، ترأس معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، إلى جانب بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، اجتماعا بمشاركة نخبة من كبار الرؤساء التنفيذيين في إيطاليا.

وتناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون الإماراتي الإيطالي في أفريقيا، واستكشاف فرص بناء شراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الاستثمار، والطاقة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والصحة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.

كما تناول الاجتماع فرص الاستفادة من خطة ماتي لأفريقيا لتعزيز التعاون الثلاثي بين دولة الإمارات وإيطاليا والدول الأفريقية، من خلال تطوير مشاريع قابلة للتنفيذ تجمع بين الخبرات الصناعية والتقنية الإيطالية، والمنصات الاستثمارية واللوجستية الإماراتية، والاحتياجات التنموية للأسواق الأفريقية، بما يدعم النمو المستدام ويفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد، ألقى بدر جعفر كلمة رئيسية بعنوان «من الثقة إلى الممرات: دولة الإمارات وإيطاليا والجغرافيا الجديدة للنمو»، سلط خلالها الضوء على انفتاح دولة الإمارات الاقتصادي، ودورها في بناء ممرات استثمارية موثوقة.

وأشار بدر جعفر، في كلمته الرئيسة، إلى أن رصانة دولة الإمارات هي رصانة استراتيجية وليست ظرفية، تستند إلى عقود من الاستثمار المدروس في التنويع الاقتصادي، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والاستقرار المالي، ونمو القطاع الخاص. كما أكد قوة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وإيطاليا، مشيراً إلى أن التجارة غير النفطية بين البلدين بلغت نحو 14 مليار دولار أميركي في عام 2024، محققة نمواً يقارب 19% على أساس سنوي، وأن الالتزام الاستثماري الإماراتي في إيطاليا بقيمة 40 مليار دولار أميركي يعكس العمق الاستراتيجي المتنامي للشراكة الثنائية.

وشملت الزيارة أيضاً عقد اجتماعات ثنائية هدفت إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية لدولة الإمارات مع إيطاليا والأسواق الأفريقية.

فقد عقد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان اجتماعاً ثنائياً مع معالي الدكتورة جوموكي أودووولي، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار في جمهورية نيجيريا الاتحادية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتطوير فرص الشراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى معاليه السيد لورنزو أورتونا، ممثل إيطاليا لعملية روما، حيث بحثا فرص تعزيز التعاون الثلاثي بين دولة الإمارات وإيطاليا ضمن إطار الأولويات المشتركة الداعمة للتنمية والاستثمار في أفريقيا.

وجاءت هذه المشاركات في سياق الزخم الاقتصادي المتنامي بين دولة الإمارات وإيطاليا، وبين دولة الإمارات وأفريقيا، بما يؤكد دور الدولة في تعزيز الازدهار الاقتصادي العالمي والربط والشراكات العملية في الأسواق عالية النمو.