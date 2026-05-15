افتتاح المعهد الألماني الإماراتي للتعليم المهني في الشارقة

الشارقة (وام)

دشَّن المعهد الألماني الإماراتي للتعليم المهني في الشارقة «GEVI» أعماله بحضور الشيخ سالم بن محمد القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة البطحاء القابضة، وذلك في خطوة تعكس تعزيز التعاون بين الإمارات وألمانيا في تطوير التعليم المهني وإعداد الكفاءات المستقبلية.

يقدم المعهد نموذج التعليم المهني المزدوج الألماني الإماراتي، الذي يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي داخل الشركات بالتعاون مع البطحاء والمركز العربي للسيارات والميكانيك، وبدعم من غرفة التجارة والصناعة الألمانية الإماراتية (AHK) وهيئة الشارقة للتعليم الخاص.

وتنطلق أعمال «GEVI» ببرنامجي الميكاترونكس ومبيعات السيارات مع مؤهلات معترف بها في ألمانيا ومعادلة لدبلوم المستوى الرابع في دولة الإمارات، بما يسهم في توفير مسارات مباشرة من التعليم إلى سوق العمل.