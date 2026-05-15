علي سالم الكعبي: الأسرة أساس استقرار المجتمع

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، أن الأسرة أساس استقرار المجتمع والاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن، ومنبع القيم التي تسهم في بناء أجيال واعية ومتماسكة قادرة على صناعة غدٍ أفضل، وهي الحاضنة الأولى للإنسان، ومنها تنطلق معاني المحبة والانتماء والمسؤولية، وبقوة ترابطها وتماسكها يترسّخ الاستقرار الاجتماعي وتُبنى المجتمعات المزدهرة، ويمثّل دعم الأسرة وتمكينها استثماراً حقيقياً في الإنسان، يعزّز جودة الحياة، ويرسّخ التلاحم المجتمعي، ويدفع نحو مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.

وأوضح معاليه أن الاهتمام بالأسرة يمثّل نهجاً راسخاً في دولة الإمارات في ظل دعم ورؤية قيادتنا الرشيدة، انطلاقاً من الإيمان بدورها المحوري في بناء مجتمع متماسك ومستقر، وأن الاستثمار في استقرار الأسرة وتمكينها هو استثمار في مستقبل الوطن وأجياله القادمة، مؤكداً أن مؤسسة التنمية الأسرية تواصل جهودها في تطوير المبادرات والبرامج النوعية التي تدعم الأسرة في مختلف مراحلها، وتعزز قدرتها على مواجهة المتغيرات، بما يسهم في ترسيخ جودة الحياة والتماسك المجتمعي، ويحافظ على القيم الأصيلة التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي.