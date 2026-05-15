«دبي لرعاية النساء والأطفال» تستعرض تجربة «ملاذ»

دبي (الاتحاد)

شاركت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في مؤتمر الخدمة الاجتماعية السادس عشر، الذي نظمته دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة.

وجاءت مشاركتها ضمن المعرض المصاحب للمؤتمر المنعقد في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة وشبه الحكومية ذات الصلة بقطاع الخدمات الاجتماعية في الدولة، بهدف توحيد التوجهات واستعراض أبرز الممارسات والحلول المبتكرة في القطاع الاجتماعي. واستعرضت المؤسسة أبرز الخصائص التقنية والإنسانية التي يتميز بها «ملاذ»، بما في ذلك ضمان الخصوصية الكاملة للمعلومات، وتوفير جلسات إرشادية ونفسية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأكدت شيخة سعيد المنصوري، المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن تواجد المؤسسة في المؤتمر يعكس التزامها المستمر بتطوير أدوات وحلول مبتكرة ترتقي بجودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة، وتعزز جاهزية المؤسسة لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة في القطاع الاجتماعي.