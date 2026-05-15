راشد بن حميد يوجّه بتنفيذ 25 مبادرة نوعية في بلدية عجمان

عجمان (وام)

وجّه الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، بتنفيذ 25 مبادرة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تمسّ حياة المجتمع بشكل مباشر، على أن يتم إنجازها بحد أقصى بحلول شهر سبتمبر 2026، وذلك استناداً لإطلاق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال اجتماع مع فريق العمل في الدائرة، حيث تمت مناقشة المبادرات المقترحة وآليات تنفيذها.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أهمية تسريع وتيرة العمل على المبادرات المطروحة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، ويرفع من كفاءة الأداء والمرونة والاستدامة في مختلف القطاعات.