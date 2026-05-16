انخفاض درجات الحرارة غرباً غداً

أبوظبي
16 مايو 2026 17:40

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وتظهر السحب شرقاً، مع انخفاض في درجات الحرارة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب. ويحدث المد الأول عند الساعة 56 :13 والمد الثاني عند الساعة 01:07، والجزر الأول عند الساعة 46 :18 والجزر الثاني عند الساعة 08:18.

في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:31 والمد الثاني عند الساعة 21:18، والجزر الأول عند الساعة 16:03 والجزر الثاني عند الساعة 04:11.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                     الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                      40 25 75 20

دبي                          39 26 70 25

الشارقة                      40 24 75 25

عجمان                       35 26 80 30

أم القيوين                    38 23 80 30

رأس الخيمة                 39 27 75 25

الفجيرة                       35 29 80 50

العـين                         42 25 65 10

ليوا                            44 24 75 15

الرويس                       36 23 80 25

السلع                          37 24 75 20

دلـمـا                          35 26 75 30

طنب الكبرى / الصغرى   36 27 80 35

أبو موسى                     36 27 80 35.

المصدر: وام
