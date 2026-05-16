السبت 16 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي

16 مايو 2026 18:07

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، بحثا خلاله مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وتحقيق أهدافها على جميع المستويات.
كما أعرب الرئيس فلاديمير بوتين، خلال الاتصال، عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لجهود الوساطة المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات بنجاح، بشأن عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، وأهمية هذه المساعي وأثرها الإنساني.
كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتأثيراتها على حرية الملاحة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي.

المصدر: وام
