علوم الدار

دائرة البلديات والنقل تتعاون مع «إيجل هيلز» لتطوير وجهات مجتمعية في أبوظبي

مراسم توقيع الاتفاقية
16 مايو 2026 19:57

وقَّع مركز التخطيط العمراني والتراخيص، التابع لدائرة البلديات والنقل، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «إيجل هيلز» بهدف تحويل مناطق مختارة جاهزة للتطوير في الإمارة إلى وجهات مجتمعية نابضة بالحياة.

وتركّز اتفاقية الشراكة على إثراء المساحات العامة والواجهات البحرية والوجهات متعددة الاستخدامات عبر مجموعة متنوعة من التجارب المجتمعية، التي تشمل الفعاليات الثقافية والأنشطة الموسمية والرياضية والصحية، إلى جانب المبادرات المحفزة لريادة الأعمال، والبرامج العائلية، وتجارب الأماكن العامة المصممة لتعزيز قابلية العيش وجودة الحياة.

وبموجب الاتفاقية، تعمل دائرة البلديات والنقل و«إيجل هيلز» على دراسة وتنفيذ الفرص المتاحة ضمن أبرز المناطق الجاهزة للتطوير، ما يشمل إنشاء وجهات حيوية تسهم في تعزيز التفاعل الاجتماعي، ودعم النشاط السياحي والحركة الاقتصادية، لما لذلك من دور في تحقيق رؤية أبوظبي الحضرية طويلة المدى.

وتمثل هذه المبادرة نموذجاً جديداً للتعاون بين الجهات الحكومية والمطورين العقاريين، يقوم على توسيع نطاق العمل بما يتجاوز إنجاز مشاريع التطوير، ليركز كذلك على ابتكار وجهات تجعل من الإنسان محوراً لها، وتوفير تجارب حضرية مؤثرة وذات قيمة، تسهم في تعزيز رفاه المجتمع وترسيخ الهوية المميزة للوجهات في الإمارة.

وقال عبدالله محمد البلوشي، المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص «نهدف إلى ابتكار تجارب حضرية أكثر حيوية وتفاعلاً، تقرّب أفراد المجتمع من محيطهم، وتعزز جودة الحياة في مختلف أنحاء أبوظبي. وتعكس هذه الشراكة توجهنا نحو إثراء المساحات العامة وتحويل المشاريع التطويرية إلى وجهات متكاملة، تُمكّن الجمهور من الاستمتاع بتجارب فريدة».

وقال هشام إبراهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيجل هيلز»: «نفخر بشراكتنا مع دائرة البلديات والنقل في هذه المبادرة التي تتجاوز مفهوم التطوير التقليدي، وتركز على تقديم تجارب استثنائية ووجهات نابضة بالحياة للمقيمين والزوار، إذ يعكس هذا التعاون رؤية مشتركة لإثراء المجتمعات والمساهمة في تعزيز مكانة أبوظبي المتنامية كوجهة عالمية رائدة».

يذكر أن هذه المبادرة تدعم أهداف أبوظبي الخاصة بجودة الحياة، وتطوير الوجهات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والارتقاء بالتجربة الحضرية في مختلف أنحاء الإمارة.

المصدر: وام
