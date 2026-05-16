«صوتك مسموع» تعزِّز التواصل مع المتعاملين في منطقة الفقع

دبي (الاتحاد)



نظَّم مركز شرطة الفقع في شرطة دبي، بالتعاون مع مجلس الروح الإيجابية، مبادرة «صوتك مسموع»، الهادفة إلى تعزيز التواصل مع المتعاملين من أفراد المجتمع والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم، بما يُسهم في تطوير الخدمات الشرطية، وترسيخ جسور الثقة والتعاون معهم.

وشهد المبادرة، العميد سعيد الخييلي، مدير مركز شرطة الفقع، ونائبه العقيد سعيد الملعاي، والعقيد بلال الطاير، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، والعقيد عبيد عبدالله بن صبيح، من مركز شرطة لهباب، والمقدم دكتور سيف عبدالجبار القايدي، من مركز شرطة حتا، والمقدم يوسف عبدالجبار الحمادي، من الإدارة العامة للعمليات، إلى جانب عدد من مُمثلي الشركاء الاستراتيجيين في الدوائر الحكومية والخاصة والضباط والمتعاملين.



الشراكة المجتمعية

ورحَّب العميد سعيد هلال محمد الخييلي بالمشاركين في لقاء مبادرة «صوتك مسموع»، مؤكداً أن المبادرة تأتي ضمن جهود شرطة دبي الرامية إلى تعزيز الشراكة المجتمعية، وترسيخ ثقافة التواصل الإيجابي مع المتعاملين، بما ينسجم مع توجهاتها في إسعاد المجتمع والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وفق أفضل الممارسات.

وأشار العميد الخييلي إلى أن شرطة دبي تأخذ الآراء كافة والاقتراحات المقدمة لها من أفراد المجتمع بعين الاعتبار وتتابعها، وذلك في إطار حرصها الدائم على تحقيق التوجهات الحكومية في تصفير البيروقراطية، والارتقاء بمستويات الخدمات.