«نتطوع لأجل دبي» يجسِّد رؤية الإمارات في ترسيخ ثقافة العطاء

سالم بن ركاض وأعضاء الفريق في صورة جماعية (من المصدر)
17 مايو 2026 02:46

دبي (الاتحاد) 

شهد الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، الرئيس الفخري لفريق «شكراً لعطائك التطوعي»، ملتقى «نتطوع لأجل دبي»، الذي نظَّمه فريق «شكراً لعطائك» بالتعاون مع مجلس الروح الإيجابية التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، في نادي ضباط شرطة دبي.
وشهد الملتقى جلسة حوارية متميزة ضمن مجلس سارة الضعيف، حملت عنوان «الأسرة عطاء بلا حدود»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين، حيث ناقشت الجلسة الدور المحوري للأسرة في تنشئة جيل واعٍ ومسؤول، مؤمن بقيم التطوع والعمل الإنساني، ومتشبّع بروح الوطنية والانتماء والولاء للوطن وقيادته الحكيمة.
وأكد المشاركون والمتطوعون أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً رائداً في العمل التطوعي والإنساني، بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من قيم العطاء والتسامح والتكافل المجتمعي ركائز أساسية في مسيرة التنمية المستدامة.
وأشاد الدكتور سيف الرحمن أمير، رئيس فريق «شكراً لعطائك»، بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل والمتطوعون في الإعداد والتنظيم والتنسيق.

