«مياه وكهرباء الإمارات» ترسم ملامح مستقبل يعتمد على الطاقة الشمسية

أبوظبي (الاتحاد)



احتفلت شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بمناسبة اليوم الدولي للضوء 2026، من خلال إبراز أهمّية الانتقال إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية في دولة الإمارات في تحقيق مستقبل مستدام وخالٍ من الكربون.

ويحتفي العالم باليوم الدولي للضوء برعاية «اليونسكو» لإبراز أهمية الضوء في مجالات العلوم والابتكار والتنمية المستدامة، ويتماشى شعار هذا العام، «الضوء من أجل مستقبل مستدام»، بشكل وثيق مع الهدف الاستراتيجي لشركة الإمارات للماء والكهرباء، ومن خلال تسخير الطاقة الشمسية باعتبارها أكثر الموارد الطبيعية وفرةً في دولة الإمارات، تعمل الشركة على إعادة تشكيل مزيج الطاقة في أبوظبي بشكل جذري، وتسريع التقدم نحو نظام طاقة مرن ومنخفض الكربون.

تتطلّع شركة مياه وكهرباء الإمارات إلى زيادة قدرات توليد الطاقة الشمسية في أبوظبي 2000% بين عامي 2020 - 2030، بحيث من المتوقع أن تصل القدرة المُركَّبة إلى 17.5 جيجاواط، لتتجاوز 30 جيجاواط بحلول عام 2035، بحيث تسهم الطاقة الشمسية بنحو 40% من إجمالي إنتاج الكهرباء في أبوظبي. وفي إطار تنفيذ خطتها الاستراتيجية، قامت شركة مياه وكهرباء الإمارات بتطوير أكبر 5 محطات مستقلّة للطاقة الشمسية في العالم، بدءاً من محطة «نور أبوظبي»، وانتهاء بمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في كل من: الظفرة والعجبان والخزنة والزرّاف، لتواصل الشركة بذلك التوسع المطّرد في قدراتها من الطاقة المتجددة، إضافة إلى المشروع الأكبر من نوعه في العالم للطاقة على مدار الساعة، الذي يتم تطويره بالشراكة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، ويجمع بين محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاواط وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة سعة 19 جيجاواط/ ساعة، لضمان إمداد مستمر وموثوق للطاقة المتجددة، على نحو يُتيح لشركة مياه وكهرباء الإمارات مواصلة زيادة قدراتها من الطاقة المتجددة على نطاق واسع.





في هذا السياق، قال المهندس عادل السعيدي، نائب رئيس أول - تطوير المشاريع في شركة مياه وكهرباء الإمارات: «يتماشى شعار اليوم الدولي للضوء لهذا العام «الضوء من أجل مستقبل مستدام»، مع الرؤية الاستراتيجية لشركة مياه وكهرباء الإمارات بشكل مباشر، حيث تُعدّ أشعة الشمس أقوى الموارد الطبيعية في دولة الإمارات، ومن خلال تسخير هذا المورد وتحويله إلى كهرباء متجددة موثوقة على نطاق واسع، تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات بشكل استراتيجي على خفض الانبعاثات في قطاع الطاقة، وتعزيز إمدادات موثوقة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، كذلك يمثّل التوسع المطّرد في زيادة نشر مرافق توليد الطاقة الشمسية إعادة تشكيل جوهرية لمشهد الطاقة، بما يؤكد إمكانية تحقيق الاستدامة والتوسع في آنٍ معاً. مع استمرارنا في تطوير عدد من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، نواصل ترسيخ مكانة أبوظبي كإحدى أبرز الجهات الرائدة عالمياً في انتقال الطاقة، وتعزيز مستقبل مرن ومنخفض الكربون». ويُشار إلى أنّ تسريع دمج الطاقة الشمسية الكهروضوئية مع أنظمة بطاريات تخزين الطاقة، ستُسهم بشكل رئيسي في تمكين خفض الانبعاثات من قطاع الطاقة في أبوظبي، ويتمثّل ذلك من خلال تنفيذ شركة مياه وكهرباء الإمارات خطتها الاستراتيجية، الرامية إلى خفض متوسط كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء بنسبة 51% لتصل إلى 162 كيلوجراماً لكل ميجاواط ساعة بحلول عام 2030، مقارنة بـ 335 كيلوجراماً لكل ميجاواط ساعة عام 2019. ومن المتوقع كذلك أن يُسهم نشر الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، إلى جانب تقنية التناضح العكسي منخفضة الانبعاثات خلال عملية فصل توليد الكهرباء عن تحلية المياه، في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من إنتاج المياه بنسبة 94%، لتنخفض إلى 0.7 كيلوجرام لكل متر مكعب فقط بحلول عام 2030، مقارنة بـ 13.5 كيلوجرام لكل متر مكعب عام 2019.



تتطلع شركة مياه وكهرباء الإمارات إلى تلبية حوالي 92 % من الطلب المياه من خلال تقنية التناضح العكسي بحلول 2030، حيث من المتوقع أن تسهم هذه الاستراتيجية الشاملة في خفض إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حوالي

46 % بحلول عام 2035 مقارنة بعام 2019. ولمواكبة هذا التوسع المتسارع في قدرات الطاقة المتجددة، تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات أيضاً على تطوير البنية التحتية الحيوية للشبكة، بما في ذلك دمج أكثر من 8 جيجاواط من أنظمة بطاريات تخزين الطاقة طويلة الأمد بحلول 2035، لضمان استقرار الشبكة، وتحقيق أمن الإمداد وموثوقيته.

في اليوم الدولي للضوء، تؤكد شركة مياه وكهرباء الإمارات حرصها على تسخير طاقة الشمس بشكل فعّال لبلوغ أهدافها الرامية إلى تحقيق قطاع طاقة مرن ومستدام. ومن خلال مواصلة الابتكار، وزيادة نشر مشاريع طاقة متجددة رائدة عالمياً، ستسهم الشركة في تحقيق مستهدفات دائرة الطاقة الاستراتيجية للطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي، ودعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.