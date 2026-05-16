«طحنون الطبية»: علاج الجنف الحدابي المعقّد لمريضة بمرض نادر

هدى الطنيجي (أبوظبي)



أعلنت شركة «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، نجاحها في علاج تشوّه معقد جداً في العمود الفقري لدى مريضة تبلغ من العمر 19 عاماً، في إنجاز يُعد محطة بارزة في مجال جراحة العظام وجراحة الأعصاب المتقدمة.

المريضة دانية الرحمون، التي عانت منذ طفولتها مرض نقص الفوسفاتاز - وهو مرض نادر ذو معدل وفيات مرتفع خضعت لجراحة تصحيحية لعلاج الجنف الحدابي الشديد في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية. وقد اتّسمت حالتها بضعف شديد في العظام والتحام الفقرات، مما أدى إلى تشوّه حاد بلغ 100 درجة من الجنف و110 درجات من الحداب في العمود الفقري الصدري-القطني.

أُجريت العملية تحت إشراف الدكتور عبدالنظير محيي الدين، استشاري جراحة العمود الفقري العظمية، وبمشاركة الدكتور أحمد سالم قطين، استشاري جراحة الأعصاب، وفريق متعدد التخصّصات. ونُفذت الجراحة على مرحلتين: المرحلة الأولى شملت تثبيت براغٍ فقرية باستخدام أحدث أنظمة الملاحة ثلاثية الأبعاد 7 D وقطع العظام لزيادة مرونتها، تلاها وضع المريضة في الشد الفقري لفترة محددة. وفي المرحلة الثانية، قام الفريق الجراحي بإزالة الفقرة L1 وتصحيح التشوّه تدريجياً، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في شكل الجسم.

وبعد فترة من المتابعة الدقيقة في العناية المركزة وإعادة التأهيل، غادرت المريضة المستشفى بعد أسبوعين من الجراحة دون أي مضاعفات كبيرة. وقد عبّرت عن سعادتها البالغة بالنتائج التي غيّرت حياتها، خاصة استعادة قوامها واستقامتها.

وقال الدكتور عبدالنظير محيي الدين: «كانت هذه حالة شديدة التعقيد لجنف حدابي لدى مريضة مصابة بمرض نقص الفوسفاتاز مع التحام في العمود الفقري. وقد رُفض إجراء هذه الجراحة في مراكز طبية عدة بسبب المخاطر العالية المرتبطة بها. ومن خلال التخطيط الدقيق، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة، وتفاني الفريق بأكمله، استطعنا تحقيق نتيجة ناجحة مع أقل حد من المضاعفات».



دقة وخبرة

قال الدكتور أحمد سالم قطين: «كان النهج متعدد التخصصات، مقترناً بالدقة والعمل الجاد والالتزام، أساسياً لتحقيق هذه النتيجة البارزة. وهذه الحالة تعكس مستوى الخبرة المتوفر في مدينة الشيخ طحنون الطبية في علاج تشوّهات العمود الفقري المعقدة وذات المخاطر العالية».